El presidente Alberto Fernández fue noticia este fin de semana por lanzar una amenaza al campo: Prometió subir las retenciones como mecanismo para controlar los precios de los alimentos en el mercado interno. También advirtió con la posibilidad de "establecer cupos" a la exportación.

Fernández sostuvo que el Estado "sólo tiene estos dos canales para resolver el problema" del aumento de los precios de los alimentos. "Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema", anticipó.

Luego de estas declaraciones, desde Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires alzaron la voz y el primero en salir al cruce del presidente fue el Intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien sostuvo que el mandatario nacional "está tomando el camino inverso".

La confianza, la certeza y el incentivo a quienes invierten y producen son necesarios para lograr que se genere empleo y, de esa manera, sacar a más argentinos de la pobreza. El camino no es el enfrentamiento. — Javier Martínez (@JMartinezPerga) February 7, 2021

"Señor presidente, el camino es el inverso. El campo es uno de los principales motores de la economía de nuestro país. No hay lugar para más impuestos, se necesitan reglas claras y un país confiable para quienes producen", señaló el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

"La confianza, la certeza y el incentivo a quienes invierten y producen son necesarios para lograr que se genere empleo y, de esa manera, sacar a más argentinos de la pobreza", agregó el alcalde pergaminense, quien por último sentenció: "El camino no es el enfrentamiento".

Esta no es la primera vez que el Intendente cambiemita cuestionó al Gobierno en lo que de febrero. La semana pasada, en declaraciones a LaNoticia1.com, aseguró que "el Gobierno nacional armó una estructura paralela para bajarle plata a militantes de La Cámpora".