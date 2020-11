La exgobernadora María Eugenia Vidal participó de una nueva charla virtual con militantes de Juntos por el Cambio y el intendente de Vicente López Jorge Macri donde aseguró que "la provincia de Buenos Aires es muy grande y muy diversa, y es difícil desde La Plata gobernar los 135 municipios".

"Se ha discutido muchas veces la división de la provincia, pero creo que antes de eso hay que avanzar en un esquema de descentralización y transferir competencias y recursos a los intendentes", señaló Vidal, y advirtió que "la división podría ser muy injusta para el interior, que es mucho más rico en términos de ingresos que el conurbano".

Al respecto se manifestó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien dijo que "quizás no lo sepa Vidal porque nunca gobernó desde La Plata, sino desde Retiro. Pero gobernar desde La Plata no es solo lo indicado por el sentido común y las buenas prácticas, sino también por la Constitución provincial".

Quizás no lo sepa @mariuvidal porque nunca gobernó desde La Plata, sino desde Retiro. Pero gobernar desde La Plata no es solo lo indicado por el sentido común y las buenas prácticas, sino también por la Constitución provincial. pic.twitter.com/CtUPCPDBjl

Desde Juntos por el Cambio también salieron a recoger el guante después de la postura del funcionario. Los legisladores remarcaron la "crisis" e "inacción" y que el gobierno "se ponga a trabajar".

. @mariuvidal y todo el equipo que conformó su gestión gobernaron con obras, hechos y presencia en los 135 distritos de la Provincia. @carli_bianco , quizá deberías tomar el ejemplo y gestionar algo que no sean tus redes sociales. La realidad de los bonaerenses pasa por otro lado.

Ella gobernó desde toda la provincia, y sobre todo resolviendo los problemas de los bonaerenses. Yo que vos me pondría a laburar, primero que nada en que los chicos vuelvan a clases. No tanto twitt y más gestión ??

Quizás no sepas pero la Constitución no dice q debés gobernar sólo desde La Plata sino q nuestra ciudad es sede del Ejecutivo.Lo"indicado x el sentido común y buenas prácticas"es no encerrarse en la Gobernación como hace @Kicillofok,sin saber q pasa en la terrible realidad d PBA. https://t.co/XgYF2DDkpe

— Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) November 28, 2020