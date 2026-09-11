La diputada nacional Karen Reichardt celebró en redes sociales el dato de inflación de agosto con un video en el que aparece bailando y aseguró que la Argentina “sigue sanando” a partir de la desaceleración de los precios.

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“La inflación DESAPARECE y Argentina sigue SANANDO”, escribió Reichardt en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que reivindicó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

La publicación se conoció después de que el INDEC informara una inflación del 1,7% en agosto, el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses.

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“¿Te acordás cuando nos decían que en Argentina era imposible y bajó la inflación? ¿Sabés cuánto dio la inflación de agosto? 1,7, la más baja en 14 meses?”, escribió la legisladora.

En el mismo mensaje sostuvo que la ropa bajó por segundo mes consecutivo y cuestionó a quienes, según su mirada, “extrañan la maquinita”.

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“En Argentina, la libertad avanza y la inflación retrocede”, concluyó.

La inflación DESAPARECE y Argentina sigue SANANDO.



VLLC 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/Piifbfvq6x — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) September 10, 2026

Reichardt acompañó el mensaje con un video bailando para festejar el dato, una publicación que rápidamente generó respuestas y cuestionamientos en X.

Uno de los primeros cruces fue con el usuario @saulkohan, quien le preguntó: “¿Cuánto hace que no revisa el ticket del supermercado, diputada?”.

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La legisladora respondió directamente: “¿Vas a discutir datos?”.

El intercambio continuó cuando el mismo usuario cuestionó la forma en que se construye el índice de inflación y señaló: “Me gustaría saber cómo se diseña un índice que (...) me parece se corresponda con la realidad. ¿Podría usted explicarme cómo se obtiene tal dato?”.

Más tarde, volvió a insistir: “Los datos sirven para eso, para fundamentar el debate... cuando son reales”.

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Las críticas al festejo

La publicación de Reichardt también recibió cuestionamientos de otros usuarios que pusieron el foco en el consumo, los salarios y la situación económica de las familias.

La usuaria @SilviaCari81859 cuestionó el motivo del festejo y escribió: “¿Qué festejás? La inflación bajó al 1,7% porque la calle está seca: el consumo se destruyó”.

En el mismo mensaje, sostuvo que la baja de la inflación tiene como contracara “cierres de empresas, despidos y familias endeudándose con la tarjeta de crédito para poder comer”.

Otro usuario, @vasco6773, apuntó directamente a la relación entre precios y consumo: “¿Sabés por qué bajan los precios? Porque no se vende nada, si no bajás no vendés”.

Y agregó: “La inflación retrocede lo mismo que los salarios, estamos viviendo una mentira”.

Vas a discutir datos ? — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) September 10, 2026

También hubo críticas de @BigBenInstitute, quien planteó una pregunta sobre el poder adquisitivo: “¿Y los salarios cuándo van a subir?”.

Por su parte, @ClaudiaMas50120 cuestionó el festejo de la diputada y planteó que existen salarios bajos, jubilaciones “pauperrimas” y una población endeudada.

Otro usuario, @joquip2016, ironizó sobre el video y le escribió a Reichardt: “Esta inflación es digna de Picasso, usted no va al supermercado”.

Las críticas se multiplicaron durante las horas posteriores a la publicación, aunque también hubo usuarios que defendieron el dato oficial utilizado por la diputada y el rumbo económico del Gobierno.

De esta manera, el festejo de Reichardt volvió a poner en escena una de las principales discusiones económicas de la gestión de Javier Milei: mientras el Gobierno y sus dirigentes destacan la fuerte desaceleración de la inflación, sus críticos advierten que el dato debe analizarse junto con la evolución de los salarios, el consumo y el costo de vida.