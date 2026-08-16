Después de la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional comenzará esta semana a definir los detalles de una gira que tendrá a Luján como uno de sus puntos centrales en la provincia de Buenos Aires.

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La primera reunión formal de organización será encabezada este martes por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien convocará a ministros nacionales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia Católica para avanzar en la agenda, la logística y el operativo de seguridad.

La organización también abrirá una instancia de coordinación con las jurisdicciones que recibirán al Pontífice. En ese esquema aparece especialmente la provincia de Buenos Aires, ya que una de las actividades centrales se desarrollará en la Basílica de Luján y requerirá la participación de las autoridades bonaerenses.

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Según trascendió, una vez que Nación termine de definir su estructura interna comenzará la articulación con los gobiernos de Axel Kicillof, Jorge Macri y Martín Llaryora, las tres administraciones que tendrán participación territorial en la visita.

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El operativo que deberá coordinar Nación con Kicillof

La llegada del Papa a Luján vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de coordinar entre la Casa Rosada y el Gobierno bonaerense, en un contexto marcado por la tensión política entre Javier Milei y Axel Kicillof.

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La cuestión ya había sido planteada semanas atrás, cuando el canciller Gerardo Quirno fue consultado sobre cómo se organizaría el operativo en territorio bonaerense.

El funcionario buscó despegar la visita de cualquier disputa política y sostuvo que "el Papa viene a la Argentina" y que no se trata de una visita política a una provincia determinada.

Quirno también había adelantado que se conformaría un comando unificado con participación de las fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones involucradas.

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Ahora, con el inicio de la organización formal encabezada por Karina Milei, deberá definirse cómo será esa articulación con la administración de Kicillof, especialmente en cuestiones vinculadas con seguridad, tránsito, logística y ordenamiento del operativo en Luján.

La Provincia, además, deberá trabajar sobre el impacto que tendrá la llegada del Pontífice a una ciudad que podría recibir una importante cantidad de fieles durante la jornada.

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Kicillof y la posibilidad de estar en Luján

La visita de León XIV también ya comenzó a modificar la agenda del gobernador Axel Kicillof.

El mandatario bonaerense evalúa postergar un viaje a China previsto para noviembre para permanecer en la Argentina durante la llegada del Papa, ante la posibilidad de participar de las actividades en Luján y seguir de cerca la colaboración de la Provincia en el operativo.

La presencia de Kicillof podría convertirse así en otro punto de interés político de la visita, aunque desde el Gobierno nacional insistieron en que el viaje del Pontífice tendrá carácter pastoral y no partidario.

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Una visita histórica después de casi 40 años

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.

En el país, su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Será además la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Francisco, pese a haber nacido en el país, no regresó a la Argentina durante sus doce años de pontificado.

La visita de León XIV fue confirmada por Javier Milei, quien anunció que el Pontífice había aceptado la invitación que el Gobierno argentino le había realizado a comienzos de año.

Ahora, con Karina Milei al frente de la organización, comienza una etapa clave de la preparación. Y para la provincia de Buenos Aires, el desafío será doble: garantizar el operativo para la llegada del Papa a Luján y, al mismo tiempo, coordinar con Nación en un escenario político atravesado por las diferencias entre Milei y Kicillof.