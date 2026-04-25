Con la mirada puesta en 2027, Karina Milei volvió a mostrarse en territorio bonaerense y encabezó este sábado un acto clave de La Libertad Avanza en la localidad de Suipacha. El encuentro reunió a representantes de los 135 municipios y funcionó como relanzamiento del armado libertario en la provincia gobernada por Axel Kicillof.

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Acompañada por Diego Santilli y Sebastián Pareja, la secretaria general de la Presidencia evitó el contacto con la prensa al llegar al evento, pero fue la principal oradora de una cumbre que buscó exhibir volumen político en uno de los principales bastiones del peronismo.

El acto se realizó en un salón de eventos local con la presencia de legisladores, concejales y dirigentes territoriales. También se lanzó un nuevo ciclo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Edfap), orientada a capacitar cuadros técnicos y dirigentes de cara a una eventual gestión en la provincia.

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Internas, alianzas y la carrera por la gobernación

El encuentro se dio en medio de tensiones internas dentro del espacio libertario y con definiciones pendientes sobre alianzas. En ese marco, Pareja —uno de los armadores clave en territorio bonaerense— buscó bajar el tono a las diferencias y planteó la necesidad de construir unidad.

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“Estoy abierto al diálogo y a discutir las cosas que hay que discutir”, aseguró, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de acuerdos con sectores del PRO y fuerzas vecinales para disputar la provincia.

Tanto Pareja como Santilli aparecen entre los nombres que suenan para encabezar una eventual candidatura a gobernador en 2027. La presencia del exdirigente del PRO en el acto fue leída como una señal de alineamiento con el espacio que lidera Javier Milei.

Durante la jornada, desde el espacio libertario llamaron a dar “la batalla moral” en la provincia, una consigna que busca reforzar la identidad ideológica del espacio frente al peronismo.

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El legislador provincial Ramón “Nene” Vera sostuvo que La Libertad Avanza atraviesa “un punto de inflexión” y destacó el respaldo a las políticas económicas del Gobierno nacional. El objetivo, repiten puertas adentro, es claro: “teñir de violeta” la provincia en 2027.

Un dato del distrito anfitrión

El desembarco en Suipacha también tuvo un dato simbólico: hace apenas unos meses cerró La Suipachense, una histórica empresa local con más de 70 años de trayectoria, reflejo de la crisis que atraviesan algunas economías regionales.

La escena sintetiza el momento: dirigencia en modo campaña, discurso de “batalla moral” y proyección electoral, en paralelo a territorios donde la crisis avanza sin respuestas claras. Un contraste que empieza a tensionar el vínculo entre el Gobierno nacional y la realidad que atraviesan municipios bonaerenses.