l ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezará este martes una movilización junto a intendentes hacia el Ministerio de Economía de la Nación, en reclamo por los aumentos en los combustibles, la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública.

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La protesta apunta directamente al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, a quien le exigirán el congelamiento del precio de los combustibles, la reactivación de partidas destinadas a infraestructura y el envío de fondos que, según denuncian desde la Provincia, Nación adeuda a Buenos Aires.

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“Estamos viviendo una estafa vial. Mientras el combustible ya supera los $2.000 por litro tras un incremento del 20%, la carga impositiva que recauda el Estado nacional no vuelve a las rutas”, advirtió Katopodis en la antesala de la movilización.

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El planteo se da en un contexto de fuerte impacto en el transporte público del AMBA, donde la reducción de subsidios derivó en una caída de frecuencias de colectivos, afectando a miles de usuarios, especialmente trabajadores y estudiantes.

En esa línea, el ministro remarcó que el Impuesto a los Combustibles pasó del 10% en 2022 al 22% en marzo de 2026. “Cada vez que cargás nafta, un tercio va a Nación; se quedan con la plata y no hicieron ni un kilómetro nuevo”, cuestionó.

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Uno de los ejemplos más señalados es la paralización de la obra en la Ruta Nacional 5. La construcción de la autovía entre Suipacha y Mercedes, con un avance del 40%, se encuentra detenida, pese a su importancia estratégica para la producción bonaerense.

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Además, desde la Provincia advierten por la falta de mantenimiento y señalización en rutas nacionales, lo que —según el propio Katopodis— las convierte en “trampas mortales”.

La movilización contará con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios, que busca visibilizar el impacto del freno de la obra pública en el empleo local y la seguridad vial en todo el territorio bonaerense.