El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, lideró en San Martín un plenario en apoyo al gobernador Axel Kicillof. La actividad congregó a más de 600 personas provenientes de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

Katopodis compartió el escenario con dirigentes de peso como el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; y los intendentes Fernando Moreira (San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón) y Facundo Diz (Navarro).

En #SanMartín junto a ministros, intendentes, legisladores y más de 600 compañeras y compañeros compartimos un gran Plenario de la Primera Sección, la que hizo la diferencia en el 2023 para que @Kicillofok sea gobernador.



Hoy circulamos la palabra, debatimos y conversamos desde… pic.twitter.com/dUiykfpmqK — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) May 10, 2025

Durante el encuentro, Katopodis expresó que “hoy nos encontramos para debatir desde qué lugar se va a construir una Nación” y remarcó que “no tenemos dudas que eso se hace desde el peronismo, porque tenemos la mejor militancia que labura y construye en cada territorio de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, encendió el discurso y agitó la interna del peronismo bonaerense. “No necesitamos que nadie nos entregue un bastón”, lanzó el funcionario según publicó el diario zonal Lo Nuestro. ”Sabemos cómo construir, que no nos den clase, no se trata de dos cargos en la lista, el debate no nos puede desviar del verdadero rumbo que espera nuestro pueblo, es lo que nos pide Axel, estar en los barrios, cerca de la gente, del industrial Pyme, del comerciante, de los que sufren, por eso es importante reconstruir el peronismo, porque cuando el peronismo se mueve, cruje todo, surge la esperanza”, añadió.

Katopodis además, subrayó el valor estratégico de la Primera Sección Electoral: “La que hizo la diferencia en el 2023 para que Kicillof sea gobernador”, dijo. Y añadió: “Axel está convencido de que hay que poner en movimiento a la fuerza política para construir un proyecto de país ligado a nuestra gente”.

En un llamado a la acción, Katopodis concluyó: “De este encuentro nos tenemos que volver convencidos de que con el Movimiento Derecho al Futuro (DAF) queremos una Argentina mejor, para darle al pueblo esa voz que están esperando”.

Aunque el foco estuvo puesto en el respaldo a Kicillof, también hubo espacio para críticas a la gestión del presidente Javier Milei, por el impacto negativo que sus políticas tienen en la provincia. La jornada de apoyo al gobernador se dio en el marco de la feroz interna en el peronismo bonaerense.

Gran plenario de la Primera Sección del @MOVIMIENTODAF en San Martin con la participación de cientos de compañeros y compañeras. Escucha, debate, organización y militancia. En toda la PBA nos estamos organizando para construir el #DerechoAlFuturo. Con #Axel hay esperanza y futuro pic.twitter.com/fFxNLilzkK — Javier Cernadas (@javi_cer) May 10, 2025

🔆🇦🇷Junto a compañeros del gabinete provincial, intendentes, legisladores, organizaciones sociales, la militancia y vecinos participamos del Plenario en San Martín del @MOVIMIENTODAF en la 1ra. Sección electoral.



Frente a las políticas de hambre de Milei, @Kicillofok es el… pic.twitter.com/H9oZcLmOOe — La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) May 10, 2025