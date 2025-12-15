El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que acompañará la marcha convocada por la CGT contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y lanzó duras críticas al contenido de la iniciativa. “Nos quieren llevar a la Asamblea del año XIII en términos de derechos laborales”, afirmó.

En una entrevista radial brindada este domingo, el mandatario bonaerense sostuvo que el proyecto fue elaborado sin diálogo previo. “No consultaron con Pymes, ni con trabajadores, ni con legisladores. Son 197 artículos y pretenden aprobar todo en shock”, cuestionó en las declaraciones replicadas por Clarín.

Kicillof explicó que estuvo analizando la iniciativa junto a su equipo y remarcó que buena parte del texto “no está vinculada al contrato de trabajo, sino a cuestiones que afectan directamente a los sindicatos”. En ese marco, consideró que el término “modernización” es engañoso. “El nombre nunca estuvo peor puesto. De nuevo no tiene nada”, sostuvo.

Aun así, el gobernador —ex ministro de Economía y actual referente del peronismo bonaerense— reconoció que el debate sobre el mundo laboral es necesario. “Hay que discutir nuevas modalidades de trabajo y la informalidad, que creció mucho con el gobierno de Milei”, planteó, aunque aclaró que el proyecto oficial “es muy extenso” y requiere un análisis profundo para evaluar si realmente aporta a la formalización.

En otro tramo de la entrevista, Kicillof advirtió que el contexto económico agrava el impacto de la reforma. “Con apertura indiscriminada, atraso cambiario y caída de la actividad, la ley parece generar condiciones para descargar sobre los trabajadores la baja de costos empresarios”, señaló.

También alertó que la iniciativa incluye cambios en el impuesto a las Ganancias sin consulta previa a las provincias. “Son modificaciones que afectan a los gobernadores y no hubo ningún tipo de diálogo”, remarcó.

El proyecto de reforma laboral ingresó al Congreso la semana pasada a través del Senado, donde comenzará a debatirse en comisión. El oficialismo busca acelerar los tiempos para llevarlo al recinto antes de fin de año, mientras crece el rechazo sindical y político, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la CGT prepara una movilización con fuerte respaldo de dirigentes y organizaciones sociales.