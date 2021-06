El gobernador Axel Kicillof, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron hoy en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense, se informó oficialmente. Durante la presentación anunciaron la compra de 10 millones de vacunas por parte de la Provincia.

"Es una alegría por el enorme esfuerzo y la proeza legal y administrativa para firmar este contrato. No hay antecedentes en la historia de la Provincia de un contrato de este tipo", comenzó diciendo el mandatario desde el Salón Dorado de la Gobernación. Y recordó: "Este mediodía está anunciado un acto del presidente Alberto Fernández con el presidente Putin vinculado a la producción de vacunas Sputnik en la Provincia".

"Este es un contrato hasta 15 miloones de vacunas que está condicionado a ciertas situaciones que tienen que cumplirse", aclaró el gobernador, quien aseguró que este acuerdo "complementa el trabajo que está haciendo el gobierno de la Nación". La vacuna requiere una aprobación de emergencia por parte de la ANMAT. "El trámite ya está en curso y aguarda la aprobación del órgano rector", subrayó Kicillof.

El gobernador cuestionó a la oposición y dijo: "Nos han criticado por todo, decían que no llegaban vacunas hasta, pese a que somos uno de los países que más vacunas han adquirido. Muchos están a la espera de que no cumplamos con algo". En tanto, aclaró que "hoy la India, por la situación domética, limitó la exportación domética de vacunas". Por eso valoró "la importancia de producir vacunas en la Provincia".

Por último, el mandatario provincial llamó a "cortar la psicosis que intentan instalar algunos sobre la adquisición de vacunas". "Todas las vacunas que logremos adquirir, se las vamos a dar al Gobierno de la Nación para que las distribuya con todas las provincias de la Argentina. Esto no es una carrera para ver quien se vacuna primero, la Provincia no es mezquina ni quiere sacar ventaja. Acá no hay ventajas", añadió Kicillof.

El gobernador también informó que en 52 municipios bonaerenses "los inscriptos ya están todos vacunados". Y en otro momento cumbre de la conferencia de prensa, anunció que a partir de este sábado "habrá vacunas libres para todos los mayores de 70 años". Por último, Kicillof remarcó que este jueves se batió un récord de vacunación con 104 mil vacunas aplicadas en el territorio bonaerense.