Principales frases

Atravesamos 4 años difíciles, acá estamos firmes como siempre y resueltos para seguir adelante

En esta tierra arrasada que recibimos, los funcionarios sembraron y cosecharon

Kicillof gobernador y Magario vicegobernadora

Dijimos que iba a ser un gabinete militante, eso fue y eso va a seguir siendo

Muy en especial, agradezco la presencia de una persona que admiro demasiado. Gracias Cristina por venir y por estar

Cualquier reelección obliga a un agradecimiento profundo y especial, el pueblo decide no apostar a lo desconocido y lo hace con un camino señalizado

Esta reelección se produce en un escenario de profundo malestar social

Nos eligieron para seguir transformando. Ese es el contrato electoral que vamos a honrar los próximos 4 años

Asunción Kicillof 2023

Es uno de los pocos episodios que fuerzas políticas tan distintas van a gobernar la nación y la provincia de Buenos Aires

Nuestra fuerza política consiguió la mayoría en 3 elecciones

Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo, las nuevas escuelas, la gestión en seguridad, salieron a defender con su voto lo que habíamos logrado. Gracias a ese amplio respaldo, logramos recuperar 16 municipios para un total de 84.

Los bonaerenses evaluaron que lo que falta no se consigue ni con motosierra ni con ajuste

Asunción Kicillof 2023

Respaldaron lo que se hizo, los bonaerenses dijeron que no sobra Estado, hace falta más derechos y más y mejor Estado. Sabemos que nada de eso se consigue sin recursos, se escucharon barbaridades sobre los recursos que recibe la provincia.

La provincia es la que menos gastó por habitante, lo digo como un reclamo

La provincia es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación Constituye una enorme injusticia

Suele decirse con razón, que falta asfalto, trenes, autopistas, pero lo que no se dice que lo que falta son los recursos que aporta. Es imposible dar respuestas adecuadas.

Hago un llamamiento a los partidos políticos aquí representados es recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia

Estamos felices y orgullosos con el contundente respaldo, pero lo cierto que no tenemos gobernar para una fuerza provincial. Soy el gobernador de caso el 4% de la población y no es una isla

Sobre el resultado electoral, creo que faltó más rebeldía, más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza

En 2019 estábamos inmersos por el fracaso estrepitoso del gobierno de Macri, se pudo hacer mucho en materia de actividad, se ampliaron derechos civiles, pero 4 años después la inflación siguió creciendo a niveles angustiantes.

Aún en situación excepcionales, no pudimos dar respuesta a estas necesidades, y esa es una de las causas del resultado electoral

Néstor y Cristina consiguieron 2 reelecciones en primera vuelta, con políticas audaces, esos 12 años maravillosos deben ser convertidos en un manual de cómo gobernar con amor a la patria a favor de las mayorías

Deseo que las cosas salgan bien, nos toca convivir con un gobierno nacional con ideas que no compartimos.

Quiero reiterar nuestra convicción de que la justicia social no es una aberración, de que las Malvinas son innegociablemente argentinas, que genocidio ¡nunca más!

La sociedad no votó venganza ni sacrificios, tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no votó la caída de los salarios ni la privatización de la educación, menos todavía el perdón a los genocidas

La provincia promoverá la cooperación con el gobierno nacional, el gobierno vecino de la ciudad, y también cada vez más con los restantes gobiernos provinciales

Asunción Kicillof 2023

A los fanáticos del costo, ¿cuánto cuesta un niño que no va a la escuela?, si Sarmiento y Roca a explicar que no es una cuestión de calculo sino que la escuela, pública y obligatoria y gratuita es una herramienta para que el país tenga futuro

Sin igualdad de oportunidades, la libertad es una estafa

Somos una provincia solidaria, lo que no queremos es quedarnos sin los recursos que nos corresponden

Las elecciones de este año fueron muy especiales para todos cumplimos 40 años de democracia, esa democracia es un logro colectivo que conseguimos entre todos.

Algunos dirigentes y su caja de resonancia en redes sociales, negaron los 30 mil desaparecidos, la desigualdad de género, se atacó y estigmatizó a las dos identidades políticas más importantes.

Celebro unos gestos pacificadores del nuevo presidente, mi repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Sigamos eligiendo debatir nuestro desacuerdos en paz.

Conviene resaltar algunas de nuestras convicciones más profundas: La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por las ganancias económicas, la solidaridad no es ni cálculo ni transacción, la libertad solo es posible si hay igualdad, la vida no es un mercado y la patria no se vende.