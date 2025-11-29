





El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes el cierre de la Asamblea del Frente Grande Nacional en Ensenada. El acto se realizó en la Facultad de Psicología de la UNLP y contó con la presencia del intendente local Mario Secco, figura central del espacio a nivel provincial.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el ministro de Trabajo Walter Correa, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el jefe comunal de Berisso Fabián Cagliardi. También estuvo presente el senador provincial electo Fernando Coronel.

Gracias a @MarioSeccoOK y a los compañeros y compañeras del @FGNacional por invitarme a la Asamblea Nacional. Tenemos una tarea muy importante por delante: militar y construir una alternativa que lleve dignidad a todos los sectores que están sufriendo las políticas de un gobierno… pic.twitter.com/4OaPXfO759 — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 29, 2025

Tras el encuentro, Kicillof compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la convocatoria y dejó una definición política hacia su espacio. “Tenemos una tarea muy importante por delante: militar y construir una alternativa que lleve dignidad a todos los sectores que están sufriendo las políticas de un gobierno que solo beneficia a un puñado de personas que están fuera de nuestras fronteras”, escribió el Gobernador.

NUEVA CONDUCCIÓN DEL FRENTE GRANDE NACIONAL Y FUERTE APOYO A AXEL



Vivimos una jornada muy fuerte y que quedará en la historia del Frente Grande. Con la participación de congresales de todo el país, renovamos las autoridades del Partido a nivel nacional y además marcamos un… pic.twitter.com/TcIKSjq6yi — Mario Secco (@MarioSeccoOK) November 29, 2025

Además, afirmó: “Cuenten conmigo para trabajar y estar siempre del lado de los que más nos necesitan”.

El evento reunió a dirigentes del Frente Grande Nacional y de diferentes espacios del peronismo bonaerense, en un clima de fuerte respaldo a la conducción provincial. La actividad se desarrolló en un momento de reorganización interna de distintos sectores, luego de la serie de encuentros territoriales que Kicillof viene manteniendo en municipios del conurbano y del interior bonaerense.

