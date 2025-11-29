Kicillof cerró la Asamblea del Frente Grande en Ensenada: "Debemos llevar dignidad a los que están sufriendo por Milei"
Encabezó el encuentro en la UNLP. El gobernador lanzó un mensaje territorial hacia la militancia bonaerense. Hubo presencias políticas claves de la región.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes el cierre de la Asamblea del Frente Grande Nacional en Ensenada. El acto se realizó en la Facultad de Psicología de la UNLP y contó con la presencia del intendente local Mario Secco, figura central del espacio a nivel provincial.
Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el ministro de Trabajo Walter Correa, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el jefe comunal de Berisso Fabián Cagliardi. También estuvo presente el senador provincial electo Fernando Coronel.
Tras el encuentro, Kicillof compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la convocatoria y dejó una definición política hacia su espacio. “Tenemos una tarea muy importante por delante: militar y construir una alternativa que lleve dignidad a todos los sectores que están sufriendo las políticas de un gobierno que solo beneficia a un puñado de personas que están fuera de nuestras fronteras”, escribió el Gobernador.
Además, afirmó: “Cuenten conmigo para trabajar y estar siempre del lado de los que más nos necesitan”.
El evento reunió a dirigentes del Frente Grande Nacional y de diferentes espacios del peronismo bonaerense, en un clima de fuerte respaldo a la conducción provincial. La actividad se desarrolló en un momento de reorganización interna de distintos sectores, luego de la serie de encuentros territoriales que Kicillof viene manteniendo en municipios del conurbano y del interior bonaerense.
