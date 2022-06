El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto con estudiantes de cuarto año de escuelas primarias de distintos distritos bonaerenses en Tecnópolis junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. Se refirió al lenguaje inclusivo.

“En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente... A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, expresó Kicillof.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas y en la Provincia los legisladores Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (Juntos), presentaron un proyecto para limitar su utilización, Kicillof remarcó:

“A nosotros no nos gusta, chicos, chicas, prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas”.

El acto que tuvo como referencia a Belgrano por el día de la bandera y el fallecimiento del prócer nacional, el gobernador afirmó:

“Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”.

Esta mañana, en Berisso, la jefa de Educación Pública Distrital, Susana Aguirre Ponce, pasó un incómodo momento al brindar un breve discurso en una escuela pública en lenguaje inclusivo.