El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una intensa agenda en el interior bonaerense con actividades en General Las Heras y Luján, donde combinó anuncios de gestión con fuertes críticas al gobierno nacional por la distribución de recursos y la paralización de obras.

En General Las Heras, el mandatario entregó nuevos vehículos adquiridos a través de Provincia Leasing y aseguró: “No estamos pidiendo generosidad, sino exigiendo que se cumpla con la ley: el Presidente se está quedando con los recursos que son fruto del trabajo de los y las bonaerenses”.

Las Heras: ambulancia 428 y vehículos para servicios públicos

En el acto realizado junto al intendente interino Juan Manuel Cerezo y autoridades del Banco Provincia, Kicillof puso en funcionamiento un camión volcador Iveco, un furgón Renault Kangoo, un minibús Ford Transit y una ambulancia de alta complejidad —la número 428 de su gestión— equipada para traslados críticos.

La inversión total fue de $321 millones y se concretó mediante la “Línea Municipios 2025” de Provincia Leasing, herramienta que ya alcanza a 102 distritos bonaerenses.

“En la Provincia estamos haciendo un gran esfuerzo para acompañar a todos los municipios en un contexto muy complejo, en el que el Gobierno nacional no realiza ningún aporte y se borra de sus obligaciones constitucionales”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Los recursos que faltan para terminar las obras en las rutas y brindar acceso a los medicamentos están siendo utilizados para la especulación y la timba financiera”.

Además, se firmó un acta de apoyo financiero para la adquisición de tecnología hospitalaria y computadoras destinadas al programa de Historia de Salud Digital.

En el plano ambiental, Kicillof suscribió junto a la ministra Daniela Vilar un acuerdo por $30 millones para finalizar obras y entregar equipamiento en el Parque Ambiental, predio que reemplazó al ex basural del distrito.

Expo Luján y Expo Herense: apoyo productivo con el CFI

Durante la jornada también se avanzó en el respaldo provincial a exposiciones productivas y turísticas en Las Heras y Luján. La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, firmó las actas de ejecución que garantizan asistencia técnica y financiera a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En el caso de Luján, la Expo local buscará fortalecer la agenda productiva y cultural, dinamizar economías creativas y potenciar el turismo. En tanto, la Expo Herense —que en sus ediciones anteriores reunió a más de 45 mil visitantes— continuará consolidándose como espacio de articulación entre pymes, cooperativas e industrias regionales.

“La Provincia trabaja junto a los municipios para fortalecer el perfil productivo, industrial y turístico”, señaló Álvarez Rodríguez.

Luján: puente, patrulleros y nuevo CAPS

En Luján, Kicillof destacó la ampliación y mejoramiento del Río Luján con la habilitación del nuevo puente vehicular de Los Huesos, el tercero construido sobre ese curso de agua durante su gestión.

“Una obra estratégica para que los vecinos de Jáuregui y Open Door tengan una vía más rápida de acceso al centro de Luján y para llevar alivio a las familias que históricamente sufrieron inundaciones”, expresó.

También se pusieron en funcionamiento nuevos móviles policiales adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad destinado a los municipios.

La agenda incluyó además la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Open Door. Con esta obra, la Provincia alcanzó los 202 CAPS construidos desde el inicio de la gestión.

Críticas a Milei por obra pública y recursos

En cada actividad, el Gobernador reforzó su posicionamiento político frente al presidente Javier Milei, al cuestionar el freno de la obra pública y la falta de transferencias.

“A pesar del freno de la obra pública y la falta de recursos para fortalecer la seguridad, en la Provincia vamos a seguir trabajando para que los bonaerenses vivan con dignidad”, afirmó.

Y cerró con un mensaje dirigido a los 135 municipios: “No podemos bajar los brazos. Todos pueden contar con un Gobierno que invierte para cuidar el ambiente y garantizar la salud, la educación y la seguridad”.

La actividad dejó una doble señal: continuidad de la gestión territorial con fuerte presencia en el interior bonaerense y profundización del contraste político con la Casa Rosada en un escenario de tensión por fondos y competencias.