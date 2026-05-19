El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continuará este martes con la agenda de actividades que había sido anticipada durante la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

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La primera actividad será en Avellaneda, donde a las 10.00 encabezará la inauguración del nuevo edificio educativo del Jardín de Infantes Nº 918 “Carlota B. de Domínico”. Del acto también participarán el intendente Jorge Ferraresi, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y la directora de la institución, Natalia Duimovich.

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La inauguración forma parte de la agenda semanal que el mandatario provincial desarrolla en distintos municipios bonaerenses y que incluye actividades vinculadas a educación, salud, universidades, viviendas e infraestructura.

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Más tarde, desde las 15.00, Kicillof encabezará en el Salón Dorado de la Gobernación un acto de repudio “contra el ajuste en la salud” que, según sostienen desde el Ejecutivo bonaerense, lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei.

La actividad podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno bonaerense: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

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En paralelo, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, participará a las 10.00 en San Martín de la entrega de 16 partidas del programa “Mi Identidad, Mi Derecho” del Registro Provincial de las Personas.

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La actividad contará además con la presencia del intendente Fernando Moreira y de la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda.

La agenda semanal de Kicillof continuará en los próximos días con recorridas por General Las Heras, Marcos Paz, Florencio Varela y Tornquist, donde encabezará inauguraciones, entregas de viviendas y actividades vinculadas a salud y educación.