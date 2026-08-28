El gobernador Axel Kicillof inauguró este viernes en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA), junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente local, Mario Secco.

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La nueva planta tiene una capacidad de producción de 8.400 bidones por día, y permitirá que la empresa estatal deje de tercerizar el proceso de embotellamiento con proveedores privados a la hora de abastecer de agua envasada a las dependencias del Estado bonaerense.

La obra contempló la construcción de un nuevo edificio de acopio, la adquisición de equipos y el acondicionamiento del circuito de tratamiento de agua para el proceso de envasado.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”, añadió.

“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.

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Además, durante la jornada, se realizó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos nuevos camiones para limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de Aguas Bonaerenses alcanza las 236 unidades.

En Berisso, entrega de viviendas y escrituras

La agenda del mandatario se completó con la entrega de viviendas y 517 escrituras gratuitas para familias del municipio de Berisso. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Fabián Cagliardi.

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Con una inversión de $1.526 millones, las cinco viviendas modulares ubicadas en Villa Roca fueron destinadas a familias de extrema vulnerabilidad: poseen una superficie de 72 metros cuadrados y cuentan con tres dormitorios, comedor, cocina, lavadero y baño. En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa” se entregaron 517 títulos de propiedad gratuitos a vecinos, vecinas y entidades deportivas del distrito.

En ese marco, Kicillof destacó: “Hoy estamos dando pasos muy importantes en Berisso: entregamos viviendas a familias que atravesaban situaciones de mucha vulnerabilidad y escrituras que muchos vecinos esperaban desde hace años”. “Tener la escritura es fundamental porque garantiza que la casa, que es producto del esfuerzo de una familia, pueda quedar para sus hijos y sus seres queridos”, agregó.

“Nosotros no creemos en el ‘sálvese quien pueda’ ni en la destrucción del Estado: cuando se les sacan recursos a la educación y la salud, cuando se dejan de hacer viviendas y se abandonan las obras públicas, lo único que se hace es quitar derechos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Ese es el único plan que tiene Milei y el resultado está a la vista: millones de personas endeudadas para pagar la luz, el gas y el alquiler”.

En tanto, el intendente Cagliardi señaló: "En este momento tan difícil que nos toca atravesar, contamos con un Gobernador que no les suelta la mano a los municipios y que trabaja todos los días pensando en la gente”. “Todo el proceso de transformación que estamos haciendo en Berisso, con nuevas viviendas, escrituras y obras, es posible gracias a un Estado provincial y municipal que está presente", explicó.

Durante la jornada, se anunció que la Provincia y el municipio continuarán obras sobre la calle Nueva York y proyectos de cloacas que fueron paralizados por el Gobierno nacional. Además, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregó equipamiento para la gestión de riesgo climático: pluviómetros, motobombas, podadoras, motoguadañas, generador eléctrico, gomón e indumentaria para recicladores urbanos, entre otros.

Por último, Kicillof remarcó: “El Gobierno nacional niega el cambio climático porque no quiere hacer las inversiones necesarias para enfrentar sus consecuencias; nosotros sabemos que estos fenómenos existen y que tenemos que prepararnos para dar respuestas”. “Los y las bonaerenses cuentan con una Provincia que no esconde los problemas y que transita por otro camino, en el que se defiende nuestra identidad y nuestra soberanía”, concluyó.