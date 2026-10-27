El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la inauguración de la obra de refacción del edificio de la Escuela Primaria N°1 del municipio de General Villegas. En ese marco, afirmó: “Todas estas obras en materia educativa fueron posibles gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio: estamos convencidos de que el Estado tiene la obligación de invertir para que haya edificios adecuados en cada rincón de la Provincia”. “El acceso a las escuelas no puede depender ni del nivel de ingresos de las familias ni de la ubicación geográfica donde cada uno viva: todos los pibes y pibas bonaerenses tienen el mismo derecho a una educación pública, gratuita y de calidad".

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"Hoy también recorrimos una obra fundamental para el futuro de la región, como es el nuevo centro universitario: necesitamos que los jóvenes que quieran seguir sus estudios puedan hacerlo en su propio pueblo, sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Mientras el Gobierno nacional desfinancia el sistema universitario argentino, nosotros vamos en la dirección contraria: ampliamos la oferta de carreras de grado en el interior para garantizar el arraigo de nuestro pueblo”.

A partir de una inversión de $272 millones, la remodelación integral de la EP N°1 permitirá que 436 estudiantes cuenten con mejores condiciones de cursada. Los trabajos incluyeron intervenciones estructurales en el edificio, la construcción de una cocina, depósito, oficinas y sanitarios. Además, el Gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°9 en la localidad de Villa Saboya, que sumó un laboratorio, espacios para docentes y oficinas, entre otros.

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El gobernador estuvo acompañado junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Gilberto Alegre; y la directora del establecimiento, Patricia Matilla.

Por su parte, Terigi remarcó: “Cada una de estas obras fueron posibles gracias a un Estado comprometido con la educación pública que no se quedó de brazos cruzados e hizo grandes esfuerzos para invertir más: estas nuevas aulas y edificios significan mejores condiciones de enseñanza para los trabajadores y de aprendizaje para los chicos y chicas”.

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Asimismo, Kicillof recorrió la segunda etapa de la obra en ejecución del nuevo Centro Universitario del Programa Puentes, que contará con más de 2.600 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

“La educación es una prioridad para General Villegas y por eso trabajamos en pos de mejorar las condiciones en las que nuestros chicos y chicas aprenden todos los días. Nos llena de orgullo poder inaugurar nuevas obras y seguir acompañando a las comunidades educativas locales”, subrayó Alegre.

Durante la jornada, Kicillof hizo entrega de 103 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de 9 escuelas del distrito. En este marco se firmó un convenio para la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI, que permitirá mejorar las condiciones de atención.

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Por último, Kicillof afirmó: "En jornadas como esta queda en claro que en la provincia de Buenos Aires defendemos la educación pública con inversión y hechos concretos”. “Las obras que hoy recorrimos no se quedaron en meras promesas: planificamos, trabajamos y las llevamos adelante. Vamos a seguir transitando por este camino: el de la ampliación de derechos y la justicia social"