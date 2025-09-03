El gobernador Axel Kicillof continúa este miércoles con su agenda en la provincia de Buenos Aires. A las 14 horas estará en el municipio de Tigre, donde participará de un encuentro con vecinos y vecinas junto a Malena Galmarini, Sergio Massa, el candidato a concejal Sebastián Rovira y el candidato a diputado nacional Sebastián Galmarini. También se sumará el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, además de militantes y referentes que formaron parte de la campaña electoral.

El acto se enmarca en la recta final de la campaña, a solo cuatro días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo 7 de septiembre.

La visita a Tigre se produce luego de que Kicillof encabezara este martes un acto por el Día de la Industria en San Martín, donde volvió a cuestionar en duros términos la política económica del presidente Javier Milei. “En menos de dos años ha crecido el desempleo y se han perdido 15 mil pymes: no son efectos colaterales, sino los resultados de un programa económico profundamente anti industrial”, advirtió el mandatario bonaerense.

El gobernador, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Producción Augusto Costa, el titular de Trabajo Walter Correa, dirigentes sindicales y empresarios, planteó que “el desafío es romper la apatía: todos los bonaerenses tenemos que ir a votar para decirle a Milei que hay un futuro mejor, productivo e industrial”.

La jornada en San Martín, bajo la consigna “La industria no se rinde”, reunió a intendentes como Fernando Moreira, Federico Achával, Mariel Fernández, Lucas Ghi y Leonardo Boto, además de referentes gremiales como Hugo Moyano (h) y el diputado nacional Hugo Yasky.

En ese marco, Kicillof señaló que las políticas de ajuste del Gobierno nacional “están afectando directamente a las empresas y a las familias bonaerenses”, y advirtió que este 7 de septiembre “se pondrá la primera piedra para la construcción de una Argentina distinta, con industria, ciencia, trabajo y soberanía”.

Con su presencia en Tigre, el mandatario bonaerense busca reforzar el mensaje de unidad en el conurbano norte y mantener la agenda enfocada en la defensa de la producción y el trabajo, ejes centrales de su gestión en la Provincia, en los últimos días antes de los comicios.