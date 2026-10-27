El gobernador Axel Kicillof visitará este martes General Villegas y Rivadavia, en el marco de una jornada con actividades vinculadas a educación, salud e infraestructura. La agenda incluye inauguraciones, recorridas por obras y la firma de acuerdos con los municipios.

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La primera parte de la visita será en General Villegas, donde el mandatario estará acompañado por el intendente Gilberto Alegre. A las 11.00, ambos inaugurarán la ampliación de la Escuela Secundaria N° 9 y participarán de la entrega de netbooks.

A las 13.15, Kicillof recorrerá las obras del Centro Universitario. Luego, a las 13.50, encabezará la inauguración de la refacción integral de la Escuela Primaria N° 1, donde también se entregarán computadoras.

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La agenda en ese distrito incluye, además, la firma de un convenio con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI.

Por la tarde, la comitiva se trasladará a Rivadavia. A las 16.10, Kicillof será recibido por el intendente Juan Alberto Martínez, conocido como Juanci, en el CIC Los Sauces, ubicado en Tucumán 270, en la ciudad cabecera del distrito.

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Según informó el municipio, durante la actividad se entregarán escrituras a familias, netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense destinadas a estudiantes de establecimientos educativos locales e insumos del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También está prevista la firma correspondiente al segundo subsidio del Programa Puentes y de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

La visita forma parte de la agenda territorial de Kicillof en el interior bonaerense. Para esta semana, el Gobernador también tiene previstas otras actividades fuera de la provincia de Buenos Aires, entre ellas una visita a Jujuy para la firma de convenios con autoridades provinciales y municipales.