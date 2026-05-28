El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles, junto al presidente del Banco Provincia , Juan Cuattromo, la firma de contratos de leasing por más de $4.019 millones con siete intendentes bonaerenses. El objetivo, según se informó desde la Casa de Gobierno , es financiar la compra de bienes de capital para las gestiones municipales.

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La operatoria se enmarca en la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing , una herramienta que permite a los distritos acceder a financiamiento para maquinaria, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes destinados a obra pública y servicios urbanos. De acuerdo con la información oficial, ya fueron asistidos más de 100 municipios bonaerenses bajo este esquema.

“Banca pública” y un cruce al Gobierno nacional

Durante el acto en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, Kicillof sostuvo que la Provincia asume el compromiso de “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a los intendentes y asegurar que las gestiones municipales puedan dar respuestas a sus vecinos”. En esa línea, marcó un contraste explícito con el escenario financiero nacional.

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“Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestra banca pública”, afirmó el mandatario provincial. Y agregó: “En este contexto, el Banco Provincia adquiere una relevancia mucho mayor: vamos a continuar asistiendo a los municipios, impulsando el financiamiento productivo local y acompañando a cada familia bonaerense que lo necesite”.

Por su parte, Juan Cuattromo puso el eje en la situación financiera de los gobiernos locales. “Sabemos que el ahogo financiero por las políticas del Gobierno nacional llega a todos los rincones. Por eso, esta herramienta sigue estando a disposición de todos los municipios que se acercan a nuestro banco”, expresó el titular del Banco Provincia. El funcionario remarcó, además, que Provincia Leasing “logró llegar al 70% de la población de la provincia de Buenos Aires”.

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Los siete intendentes que firmaron

En esta tanda rubricaron los contratos los jefes comunales de:

General Madariaga: Esteban Santoro.

Esteban Santoro. Moreno: Mariel Fernández.

Mariel Fernández. Coronel Pringles: Lisandro Matzkin.

Lisandro Matzkin. José C. Paz: Lorena Espina (a cargo de la intendencia interina).

Lorena Espina (a cargo de la intendencia interina). Rauch: Maximiliano Suescun.

Maximiliano Suescun. Carlos Casares: Daniel Stadnik.

Daniel Stadnik. General San Martín: Fernando Moreira.

La nómina abarca municipios de distintas regiones bonaerenses y, también, de distintos signos políticos, en un esquema que la Provincia viene presentando como una herramienta de alcance transversal más allá de las identidades partidarias de cada gestión.

Para qué se usará el financiamiento

Según el detalle difundido por la Provincia, los fondos podrán destinarse a la adquisición de maquinaria pesada, equipamiento para hospitales y centros de salud, móviles y elementos para las áreas de seguridad municipal, vehículos utilitarios y bienes asociados a obra pública y a servicios urbanos. En otras palabras, todo aquello que normalmente compromete grandes partidas presupuestarias y resulta difícil de afrontar para las administraciones locales en el contexto económico actual.

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El acto contó con la presencia de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.