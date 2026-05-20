"La Argentina se congeló": el diputado juninense Joaquín Ojeda defendió la desregulación y apoyó la Ley Hojarasca
El legislador de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires respaldó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el exceso de leyes y regulaciones “congeló” a la Argentina durante años. También defendió la desregulación y sostuvo que el Estado se convirtió en “una máquina de impedir”.
El diputado nacional bonaerense de La Libertad Avanza, Joaquín Ojeda, respaldó en el Congreso el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” y aseguró que la Argentina arrastra desde hace décadas una “inflación legislativa” que le dio cada vez más poder al Estado sobre los ciudadanos.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el legislador oriundo de Junín acompañó las críticas realizadas por su compañero de bloque Alberto Benegas Lynch y sostuvo que existe una lógica equivocada según la cual “a mayor cantidad de leyes, mayor calidad de vida”.
“Mientras más legisla el Estado, más poder tiene sobre el ciudadano”, afirmó.
Ojeda también cuestionó la idea de que los derechos son otorgados por el Estado y sostuvo que son “preexistentes”. Para reforzar ese concepto, incluso citó la obra “Antígona”, de Sófocles.
“Parece que hoy en día todo está prohibido, excepto lo que el Estado permite”, lanzó.
En otro tramo de su discurso, criticó que el desempeño de los legisladores se mida por la cantidad de proyectos presentados y consideró necesario “revalorizar la ley eliminando las leyes que sobran”.
Según explicó, cada regulación crea estructuras de intereses que terminan frenando reformas y cambios profundos. “El país básicamente se congela”, señaló.
El diputado libertario utilizó el concepto de “demoesclerosis” para describir lo que, a su entender, ocurrió en la Argentina entre 2011 y 2023, período en el que aseguró que el país no creció por el exceso de regulaciones y la expansión del Estado.
En ese sentido, defendió las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei y destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación.
“La desregulación permite que el sector privado, único creador genuino de riqueza, funcione”, afirmó.
Sobre el cierre, Ojeda aseguró que el objetivo del oficialismo es “hacer de Argentina el país más libre del mundo” y remarcó que reducir el Estado “a sus funciones esenciales” será un proceso largo, pero necesario.
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