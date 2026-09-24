La Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado bonaerense llevó adelante una nueva reunión en la que analizó distintos proyectos vinculados a infraestructura, servicios públicos, rutas provinciales y obras destinadas a atender necesidades de los municipios.

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Uno de los proyectos tratados fue el presentado por Sergio Vargas (Unión y Libertad), que autoriza a los municipios a reasignar los fondos coparticipados provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para destinarlos a obras de infraestructura hídrica. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

También recibió tratamiento un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, presentado por Viviana Guzzo (Unión por la Patria), que autoriza a los concesionarios municipales que prestan servicios de distribución de energía eléctrica a desempeñarse como autogeneradores comunitarios.

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Foto: Prensa Senado BA

Durante el tratamiento de esta iniciativa participó Daniel López, representante de la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte, quien explicó ante los integrantes de la comisión la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas y expresó su respaldo al proyecto. Luego de un intercambio entre los legisladores, la iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Proyectos para rutas bonaerenses

La comisión también analizó distintas iniciativas vinculadas a la denominación y señalización de rutas y accesos provinciales.

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En ese marco, recibió respaldo el proyecto de Ricardo Lissalde (Unión por la Patria) que propone imponer el nombre de “Islas Malvinas Argentinas” a la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Provincial 51 con la Ruta Nacional 205, en el partido de Saladillo.

También se trató la iniciativa de Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) para designar con el nombre de “Ricardo Horacio Iorio” a la Ruta Provincial 76, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto fue aprobado por mayoría.

Foto: Prensa Senado BA

En el mismo sentido, recibió tratamiento el proyecto del senador Alex Campbell (PRO) que propone denominar “Papa Francisco” a la Ruta Provincial 7. La iniciativa fue aprobada por mayoría.

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Asimismo, la comisión respaldó el proyecto de Nerina Neumann (UCR) que establece la colocación de cartelería destinada a la prevención de incendios en rutas provinciales y accesos estratégicos.

Finalmente, se trató un proyecto de declaración presentado por Mónica Macha (Fuerza Patria) que expresa preocupación por los aumentos registrados en las tarifas de los servicios públicos esenciales, que también recibió el respaldo de la comisión.