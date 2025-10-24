La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo que había impulsado la senadora bonaerense electa de Fuerza Patria Malena Galmarini para evitar que Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert y que sea la figura de Karen Reichardt quien ocupe ese lugar.

Ads

Con un periodo transcurrido de menos de 24 horas entre haber recibido el expediente y la resolución, el máximo tribunal dio por terminada por ahora la polémica en torno a la lista de candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires.

"El recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima", concluyeron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Ads

De esta manera, los magistrados rechazaron la apelación que había recibido de la Cámara Nacional Electoral presentada por Galmarini que buscaba que sea Reichardt quien quede al frente de la lista, basado en la paridad de género.

En primera instancia, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla había autorizado su reemplazo por Reichardt. Sin embargo, la Cámara revocó esa decisión. El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado. En consecuencia, determinó que el lugar de Espert debía ser ocupado por otro varón, en este caso, Santilli, quien finalmente encabezará la lista de LLA en territorio bonaerense. La Corte terminó avalando esto.

Ads

Puede interesarte