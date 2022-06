Antonio Miguel Félix tiene 67 años y soñaba con presenciar un partido de Boca por primera vez en su vida. Este año se le presentó una oportunidad inigualable: el Xeneize llegó a su provincia para enfrentar a Ferro por la Copa Argentina. Fue así que con mucho esfuerzo, este hombre se gastó 24 mil pesos en entradas para ver al club de sus amores, sin saber que eran falsas.

Este jubilado, que se hizo de Boca cuando tenía 4 años, llegó ayer al estadio Carlos Augusto Mercado Luna en silla de ruedas y vestido de "azul y oro", acompañado por sus hijas y cuñados. Primero intentó de conseguir una entrada para discapacitados. Pero como estaban agotadas, compró en la reventa. El precio oficial era de 2500 pesos cada una, pero a él se las cobraron seis mil.

Al intentar acceder al estadio, el mundo se le vino abajo: desde la seguridad de la organización le dijeron que las entradas eran falsas y le prohibieron el ingreso. Su desazón fue tal que una imagen suya, visiblemente abatido por lo acontecido, se viralizó por las redes sociales y sensibilizó a todo el mundo del fútbol, que de inmediato se movilizó para enmendar lo sucedido.

"Pasé un mal momento acá en La Rioja, lamentablemente me vendieron entradas que yo no sabía que eran falsas y no me dejaron entrar. Fue un momento muy ingrato. Espero que algún día se me cumpla el sueño de viajar a conocer La Bombonera. Quiero agradecer a LaNoticia1.com por estar presente conmigo en este momento", expresó Antonio ante nuestros micrófonos.

Este portal también se contactó con parte de la familia bonaerense de Antonio, que reside en la ciudad de Vicente López. "No lo podíamos creer, fue un momento muy duro”, contó Jésica, la sobrina del hombre estafado en La Rioja. Él es jubilado e hizo un esfuerzo muy grande, tanto físico como económico para ir al estadio. Y toda esta situación lo puso muy triste", agregó la mujer.

"Mi tío es jubilado, discapacitado y utiliza bastón. También utiliza silla de ruedas porque caminar le demanda un esfuerzo muy grande", explicó Jésica, quien desmintió que desde Boca Juniors se hayan contactado para invitarlo a conocer La Bombonera: "Se comunicaron de varias peñas y agrupaciones para solidarizarse con él pero hasta ahora no han llamado desde el club".



Antonio, su esposa "Teté" y su hija Flavia, prima de Jésica.

"Antonio es una persona tranquila y muy humilde. Tanto él como mi tía son personas muy queridas por todos sus vecinos. Este último tiempo su salud se fue agravando debido al avance de un cuadro de diabetes. Su sueño siempre fue ir a ver a Boca y estuvo a punto de cumplirlo. Ayer se llevó una decepción muy grande y estamos viendo de qué manera solucionarlo", agregó.

Jésica contó que el próximo 14 de junio recibirá en su casa a su tía, la mujer de Antonio, quien viajará a Buenos Aires para una operación programada. Ahora toda la familia busca que el hombre viaje junto a ella para intentar llevarlo a La Bombonera. "Es todo una movida, tanto económica como física. Pero haremos todo lo posible para que pueda cumplir su sueño", dijo la joven.

La sobrina de Antonio confesó que toda la familia aguarda un llamado de los directivos de Boca para poder facilitar el proceso y que el hombre finalmente conozca el estadio. El próximo partido del equipo de Battaglia como local será el miércoles 15 a las 21.30, ante Tigre, por el torneo de la Liga Profesional. ¿Podrá este riojano cumplir el sueño que tiene pendiente desde niño?