El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, salió con los tapones de punta contra La Cámpora y el kirchnerismo tras la derrota del peronismo bonaerense en las elecciones legislativas del domingo.

Ads

En declaraciones radiales que fueron levantadas por medios como Grupo La Provincia, Infocielo y La Tecla, el alcalde fue contundente: “La gente no quiere más a La Cámpora, no lo quiere más a Máximo Kirchner, no la quiere más a Cristina Kirchner bailando en el balcón ni a Juan Grabois”, aseguró.

Alessandro subrayó su postura personal dentro del peronismo: “Nunca fui kirchnerista. Esto no es el peronismo que yo quiero”, dijo, marcando diferencias claras con la conducción de La Cámpora.

Ads

En ese marco, el alcalde defendió la gestión del gobernador Axel Kicillof, pero advirtió que su crecimiento político está limitado: “El gobernador está atado de pies y manos. Quiero que Kicillof sea presidente, pero no será potable mientras esté al lado de Máximo Kirchner y Juan Grabois”.

El jefe comunal también criticó a referentes del espacio en su propio distrito: “No la quieren a Carolina Rodríguez, no la quieren a Gabriela Muñoz y no quieren a todos los ñoquis que tiene la Defensoría. Toda esa gente no puede estar más”.

Ads

Alessandro recordó que en septiembre su lista local no incluyó a La Cámpora, estrategia que, según él, fue valorada por los votantes: “Por supuesto que le atribuyo la derrota al kirchnerismo… Fijate la lista que pusieron, una lista lamentable”.

Por último, aportó su análisis sobre la derrota del PJ en la Provincia: el interior bonaerense fue donde se sintió con más fuerza el retroceso del peronismo, con intendencias que redujeron su caudal histórico y votantes que castigaron la centralidad política de La Cámpora. “La gente votó por algo nuevo, no más de lo mismo”, concluyó Alessandro