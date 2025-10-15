La diputada provincial de la UCR, Belén Malaisi, expresó su rechazo al nuevo spot de campaña de La Libertad Avanza (LLA), protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt. A través de sus redes sociales, Malaisi calificó el video como un "circo político" y acusó a los candidatos de subestimar a los ciudadanos. El spot, lanzado el 14 de octubre, busca orientar a los votantes tras la salida de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura en medio de un escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

El circo 🎪 de la publicidad política NO debe llegar al Congreso,son unos impresentables que subestiman a los ciudadanos.

Decir:"Si querés votar al colorado busca la foto del pelado" Son unos sinvergüenzas,inescrupulosos"

Cómo definiría hoy Aristóteles al hombre y la política? — María Belén Malaisi (@MBELENMALAISI) October 15, 2025

En el video, Santilli y Reichardt intentan aclarar cómo identificar la lista de LLA en la Boleta Única de Papel (BUP). Santilli señala que, aunque la boleta muestra la foto de Espert, el voto se dirige a los candidatos actuales del espacio, “Para votar al Colorado marcás al Pelado”. Reichardt también advierte a los votantes que presten atención al momento de votar.

Él la definía como la coordinación de acciones y el estudio de las leyes e instituciones que rigen la comunidad y esos hombres deben ser éticos y veraces. "Estos de buscar el pelado para votar al colorado no leyeron nunca a Aristoteles y mucho menos son capaces de dar respuesta. — María Belén Malaisi (@MBELENMALAISI) October 15, 2025

Malaisi, legisladora oriunda de San Andrés de Giles, amplió su crítica con una referencia filosófica, citando a Aristóteles, quien definía la política como la "coordinación de acciones y el estudio de las leyes e instituciones que rigen la comunidad". Según Malaisi, los involucrados en este tipo de campañas deberían ser "éticos y veraces", cualidades que, según ella, no se reflejan en el spot de LLA.

La polémica surge en un contexto electoral tenso en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca recomponer su imagen tras la salida de Espert. La decisión de la Cámara Nacional Electoral de no permitir la reimpresión de las boletas dejó la imagen de Espert en la boleta y desde el gobierno aseguran que el fallo genera “confusión entre los votantes”.

