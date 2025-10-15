La gilense Malaisi cruzó a Santilli por su spot que llama a "marcar el pelado": "Son impresentables, subestiman a todos"
La diputada provincial de la UCR, Belén Malaisi, criticó el nuevo spot de campaña de La Libertad Avanza. Lo calificó como un "circo político" y acusó a los candidatos de subestimar a los ciudadanos. La pieza busca orientar a los votantes tras la salida de José Luis Espert.
La diputada provincial de la UCR, Belén Malaisi, expresó su rechazo al nuevo spot de campaña de La Libertad Avanza (LLA), protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt. A través de sus redes sociales, Malaisi calificó el video como un "circo político" y acusó a los candidatos de subestimar a los ciudadanos. El spot, lanzado el 14 de octubre, busca orientar a los votantes tras la salida de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura en medio de un escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
En el video, Santilli y Reichardt intentan aclarar cómo identificar la lista de LLA en la Boleta Única de Papel (BUP). Santilli señala que, aunque la boleta muestra la foto de Espert, el voto se dirige a los candidatos actuales del espacio, “Para votar al Colorado marcás al Pelado”. Reichardt también advierte a los votantes que presten atención al momento de votar.
Malaisi, legisladora oriunda de San Andrés de Giles, amplió su crítica con una referencia filosófica, citando a Aristóteles, quien definía la política como la "coordinación de acciones y el estudio de las leyes e instituciones que rigen la comunidad". Según Malaisi, los involucrados en este tipo de campañas deberían ser "éticos y veraces", cualidades que, según ella, no se reflejan en el spot de LLA.
La polémica surge en un contexto electoral tenso en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca recomponer su imagen tras la salida de Espert. La decisión de la Cámara Nacional Electoral de no permitir la reimpresión de las boletas dejó la imagen de Espert en la boleta y desde el gobierno aseguran que el fallo genera “confusión entre los votantes”.
