La Cámara de Diputados bonaerense realizó una jornada de reconocimiento a mujeres originarias en el Salón de los Pasos Perdidos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Originaria y del programa Buenos Aires Plurinacional.

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La actividad fue organizada por la Dirección de Diversidad y Prácticas Identitarias y el Área de Géneros y Diversidades del Instituto Cultural de la Provincia, junto con la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual y la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ticiana Sagasti, directora de Asuntos Culturales de la HCD; Maru Breard, directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual; Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia; y Zulema Enríquez, directora de Diversidad y Prácticas Identitarias del Instituto Cultural. También participó el diputado provincial Juan Martín Malpeli.

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Durante la jornada se reconoció a doce mujeres indígenas por sus trayectorias y aportes, con la entrega de diplomas y una obra artesanal otorgada por el Mercado de Artesanías Bonaerenses.

Entre las homenajeadas estuvieron Milagro Sala, del pueblo colla; Mamay Kantuta Killa; Mariel Camillo, del pueblo quechua, residente en Villa Martelli, San Vicente; Cristina Oribe, del pueblo guaraní, de Florencio Varela; María Demetria Puntano, del pueblo qom, de La Plata; Verónica Gómez, del pueblo guaraní, de Quilmes; Claudia Torres, del pueblo colla, de Moreno; Yrma Estela Ávalos, del pueblo qom, de Quilmes; Cintia López, del pueblo qom, de Garín, Escobar; Roxana Mabel Guerra, del pueblo tonokote, de Quilmes; Patricia Cayulao, del pueblo mapuche, de Tres Arroyos; y Miriam Liempe, del pueblo mapuche, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

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La fecha se conmemora en homenaje a Bartolina Sisa, líder aymara que participó junto a Tupac Katari de la resistencia contra la dominación colonial en el Alto Perú y fue asesinada por los españoles el 5 de septiembre de 1782.

En ese marco, durante el encuentro también se inauguró “WARMIQ ILLAKUNAN”, una muestra de vestimentas y ornamentos de mujeres originarias perteneciente a la colección del Centro Cultural Wak’a Luna. El nombre de la exposición combina los términos quechuas Warmi, que significa mujer, e Illas, utilizado para referirse a objetos sagrados de poder.

Además, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas presentó una muestra fotográfica que permanecerá en exposición en la Cámara de Diputados hasta el próximo viernes 11 de septiembre.