Los intendentes de la "Liga", Federico Achával (Pilar) , Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza), fueron recibidos por el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, también integrante del mencionado grupo, para avanzar, desde el territorio, en una agenda común de producción, empleo, infraestructura y desarrollo bonaerense.

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Los intendentes pusieron en común las capacidades de cada distrito y la necesidad de transformarlas en más trabajo y oportunidades para los bonaerenses. También compartieron las principales fortalezas productivas de la ciudad y su potencial de desarrollo, con especial atención en el puerto, la industria, el campo y las oportunidades que generan las nuevas inversiones.

Durante la recorrida, los intendentes visitaron el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera, donde conocieron de primera mano distintas experiencias vinculadas a la producción, el desarrollo y las capacidades que tiene la ciudad.

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“Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

Los intendentes también destacaron la importancia de generar condiciones para que lleguen nuevas inversiones al país y a los municipios bonaerenses. “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios, fortaleciendo las capacidades locales y generando nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, expresaron.

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La Liga continúa involucrándose en los temas que atraviesan a toda la Provincia de Buenos Aires y poniendo la mirada de los municipios sobre las decisiones que impactan en la vida cotidiana de los bonaerenses. Los intendentes pusieron en el centro el debate por la Ley de Zona Fría, respaldaron a Bahía Blanca y a los 93 municipios que se verían afectados por una reducción del beneficio y cuestionaron una medida que alcanzaría directamente a más de 3 millones de familias en toda la Provincia.

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“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses. Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresaron los integrantes de la Liga.

La recorrida por Bahía Blanca forma parte del trabajo que la Liga viene llevando adelante en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de fortalecer una agenda común desde los municipios y poner en valor las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa Buenos Aires.

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La Liga está integrada por los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero).