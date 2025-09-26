El productor agropecuario Sebastián Campo, oriundo de Acevedo, un pueblo del partido de Pergamino, cuestionó duramente la medida de retenciones cero impulsada por el Gobierno nacional y que duró menos de tres días. Según denunció, el beneficio fue captado casi en su totalidad por las grandes agroexportadoras.

“Es la mayor estafa que se haya hecho en el agro argentino en años”, lanzó Campo en diálogo con el programa Mañanas con Vos en Radio con Vos FM 89.9.

El dirigente, que además es secretario de la agrupación Bases Federadas, explicó que el cupo de USD 7.000 millones se agotó en apenas 72 horas y que siete compañías concentraron el 86% del negocio, dejando afuera a los pequeños y medianos productores.

Campo remarcó que la mayoría de los productores chicos ya habían vendido su mercadería entre mayo y julio para afrontar gastos de siembra y mantenimiento, por lo que no pudieron aprovechar la medida. “El pequeño productor no puede guardar en silobolsas porque necesita vender lo que cosecha para pagar las cuentas. Esta medida claramente no estaba pensada para nosotros”, señaló.

En ese sentido, diferenció a las grandes empresas que sí tienen la espalda financiera para retener granos y especular con los precios. “Un exportador que vendió hace un mes la tonelada de soja a $300 mil, pudo esperar y liquidar a $500 mil días después. Imaginate el negocio”, agregó.

El productor de Pergamino también apuntó contra la dirigencia agropecuaria, en particular contra la Federación Agraria, por “perder la representación diferenciada de los pequeños chacareros” desde la conformación de la Mesa de Enlace en 2008.

Como alternativa, planteó la necesidad de implementar retenciones segmentadas, que reduzcan o eliminen la carga impositiva para los productores de menor escala, y la sanción de una ley de arrendamientos que regule los contratos de alquiler de tierras.

Finalmente, Campo buscó despegarse de la grieta histórica en torno al agro: “No somos ni los especuladores oligarcas que nos pintan algunos, ni tampoco los salvadores de la Nación. Queremos producir alimentos de calidad y vivir de nuestro trabajo, pero necesitamos un Estado que nos proteja”.