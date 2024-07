YPF y la empresa malaya Petronas decidieron ubicar su nueva planta de Gas Licuado Natural (GNL) en Punta Colorada, Río Negro, en lugar de en Bahía Blanca, como se había esperado. Este movimiento, que representa una inversión aproximada de 30.000 millones de dólares, desencadenó una fuerte reacción del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien calificó la decisión como una “venganza” del presidente Javier Milei contra la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue confirmada este martes por fuentes de YPF tras una reunión del directorio, que aprobó la instalación en la provincia patagónica, a pesar de los esfuerzos de Bahía Blanca para atraer el proyecto. La disputa entre ambas regiones fue intensa y prolongada. La provincia de Río Negro se adhirió semanas atrás al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un factor que algunos consideraron clave para la selección de la ubicación final.

Kicillof no tardó en expresar su descontento. En una conferencia de prensa desde la Gobernación, el mandatario bonaerense acusó a Milei de actuar por despecho: “Yo creo, repasando a la verdad esto, que Milei desde el día 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, las 3 elecciones”. Según Kicillof, el presidente decidió “castigar” a Buenos Aires por su oposición a sus políticas.

El gobernador argumentó que la decisión de ubicar la planta en Río Negro refleja un patrón de hostilidad hacia Buenos Aires: “Nosotros tenemos un mandato que no comulga con la ideología de Milei, pero es por mandato popular de la Provincia de Buenos Aires. Milei ha entrado con las provincias en general, pero particularmente con las que por las elecciones han resultado opositoras, ha entrado en una disputa permanente y le ha sacado cosas a la Provincia de Buenos Aires desde el primer día”.

“Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión”.

Kicillof también criticó las políticas del gobierno nacional, afirmando que Milei ha afectado severamente a Buenos Aires y a otras provincias: “Nos quitó, como a las demás provincias, los fondos para el transporte, el boleto del colectivo hoy se paga más caro en todas las provincias y en la Provincia de Buenos Aires... Ha detenido todas las obras en la Provincia de Buenos Aires, mil obras y en toda la Argentina, entre ellas 80 escuelas, le ha quitado esto a los y las bonaerenses”.

“La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas, tanto en el plano local como internacional. No nos vamos a pelear con otros gobernadores, el único responsable de esta decisión es del presidente de la Nación”.

Además, el gobernador rechazó las afirmaciones de que la no adhesión al RIGI haya influido en la decisión de ubicación de la planta: “La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”.

En su discurso, Kicillof también defendió el legado de Bahía Blanca en la industria portuaria, afirmando que el presidente había mostrado desdén hacia la ciudad: “A los 7 días de asumir, cuando se produjo este fenómeno climático, esta tormenta, este tornado, estuvimos ahí en Bahía Blanca y el Presidente dejó en claro que no había nada para Bahía Blanca. Dijo, arréglense ustedes solos, de este Presidente no esperen nada”.

El gobernador añadió que la decisión de ubicar la planta en Río Negro demuestra un “delirio” del presidente: “Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”.

Kicillof concluyó su declaración reiterando su compromiso con la Provincia y su rechazo a cualquier forma de castigo político: “Nosotros por nuestra parte no nos vamos a poner en discusiones ni en peleas con ninguna provincia de la Argentina ni con ningún gobernador... Vamos a seguir gobernando tal como lo venimos haciendo a favor del pueblo, cumpliendo con nuestro mandato, y ni vamos a abandonar los esfuerzos por mejorar la producción, el trabajo, la salud pública, la educación pública, la universidad pública”.