La Provincia busca recuperar el control de Chapadmalal: cómo es el proyecto que avanza en el Senado bonaerense
La Comisión de Hacienda del Senado bonaerense aprobó por mayoría una iniciativa de Fernanda Raverta que plantea recuperar para la Provincia la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal. El proyecto continuará ahora su recorrido legislativo.
La Comisión de Hacienda del Senado bonaerense dio un nuevo paso para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC), uno de los principales complejos turísticos de la Costa Atlántica bonaerense.
Durante una nueva reunión ordinaria, el cuerpo legislativo aprobó por mayoría un proyecto de ley presentado por la senadora de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar el dominio y la administración del complejo.
Raverta fue invitada a participar del encuentro para explicar los principales lineamientos de la iniciativa, que busca que el Gobierno bonaerense vuelva a tener bajo su órbita el histórico complejo ubicado en el partido de General Pueyrredon.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el senador Federico Fagioli (Fuerza Patria), quien estuvo acompañado de manera presencial por Fernando Coronel (Fuerza Patria) y Jorge Schiavone (PRO). De forma remota participaron Marcelo Feliú, Emmanuel González Santalla, Analía Balaudo y Florencia Arietto.
Otros proyectos tratados
Durante el encuentro, los senadores también resolvieron que continúe en estudio un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que propone modificar el artículo 4 de la Ley 11.018 para establecer que los trabajadores de bingos y casinos bonaerenses cobren sus haberes a través del Banco Provincia.
Además, la comisión aprobó una declaración presentada por Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), mediante la cual se solicita a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que incorpore la billetera digital Cuenta DNI entre los medios disponibles.
Por último, los integrantes de Hacienda tomaron conocimiento de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense relacionado con designaciones en el Banco Provincia.
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