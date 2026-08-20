La Comisión de Hacienda del Senado bonaerense dio un nuevo paso para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC), uno de los principales complejos turísticos de la Costa Atlántica bonaerense.

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Durante una nueva reunión ordinaria, el cuerpo legislativo aprobó por mayoría un proyecto de ley presentado por la senadora de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar el dominio y la administración del complejo.

Federico Fagioli.

Raverta fue invitada a participar del encuentro para explicar los principales lineamientos de la iniciativa, que busca que el Gobierno bonaerense vuelva a tener bajo su órbita el histórico complejo ubicado en el partido de General Pueyrredon.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el senador Federico Fagioli (Fuerza Patria), quien estuvo acompañado de manera presencial por Fernando Coronel (Fuerza Patria) y Jorge Schiavone (PRO). De forma remota participaron Marcelo Feliú, Emmanuel González Santalla, Analía Balaudo y Florencia Arietto.

Avanzó, en la comisión de Hacienda, el proyecto que presentamos para recuperar Chapadmalal y garantizar su uso para el turismo social.



Las familias trabajadoras de la Argentina también tienen derecho al descanso, a las vacaciones y al mar. Ese sentido es el que queremos… pic.twitter.com/u0H3iUnPfr — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 19, 2026

Otros proyectos tratados

Durante el encuentro, los senadores también resolvieron que continúe en estudio un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que propone modificar el artículo 4 de la Ley 11.018 para establecer que los trabajadores de bingos y casinos bonaerenses cobren sus haberes a través del Banco Provincia.

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Comisión de Hacienda del Senado bonaerense.

Además, la comisión aprobó una declaración presentada por Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), mediante la cual se solicita a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que incorpore la billetera digital Cuenta DNI entre los medios disponibles.

Por último, los integrantes de Hacienda tomaron conocimiento de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense relacionado con designaciones en el Banco Provincia.