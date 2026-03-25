La vedette libertaria Karen Reichartd propuso modificar la denominación del 24 de marzo y Malena Galmarini la cruzó
La Diputada oficialista quiere que la fecha que recuerda al último golpe de Estado se denomine "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”. La Senadora bonaerense le dijo de todo.
“Presenté un proyecto para modificar la denominación del feriado del 24 de marzo: ‘Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa’. Porque la forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos parciales”, expresó en redes la legisladora y ex vedette Karen Reichartd.
La Senadora provincial Malena Galmarini la cruzó rápidamente: “La verdad completa que queremos es acerca de: la estafa LIBRA, los viajecitos de Adorni, la coima de la hermana Karina (Milei), las reservas del país que se llevaron sus amiguis (SIC), la deuda que tomaron, y siguen las firmas”.
“No van a cambiar las prioridades de un pueblo con sus provocaciones”, sentenció.
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