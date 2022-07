"En las últimas semanas, lo que era una decadencia parsimoniosa entró en una pendiente de alta velocidad. Está explotando, no es que va a explotar. No puede haber otro mes igual que el último mes. Tienen que tomar medidas de fondo, sobre causas que generaron esta corrida: no podés gastar más de lo que tenés y financiarlo con emisión", dijo Hernán Lacunza en declaraciones televisivas.

"El Gobierno tiene una corrida y solo atina a poner bálsamos transitorios, con un mal diagnóstico de las causas. Son decisiones transitorias de baja credibilidad. Si pasas dos años chamuyando que la emisión no genera inflación y que la deuda no importa si es en pesos, un día te levantas con 90% de inflación y con el dólar arriba de $300", sentenció el ex Ministro.

Por último, disparó: "Algo peor que no hacer nada es anunciar cosas que no podés hacer. Silvina Batakis no pudo cumplir lo más básico", a la vez que advirtió que el programa que tendrá Juntos por el Cambio en caso de llegar al Gobierno en el 2023, debe ser todo lo contrario al kirchnerismo en lo que refiere a gasto, emisión y el déficit fiscal.