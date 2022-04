La dura interna que divide al oficialismo volvió a acentuarse en las últimas horas cuando Andrés “Cuervo” Larroque mantuvo la línea de sus dichos de ayer y apuntó otra vez contra el Ministro de Economía de Alberto Fernández. “A Martín Guzmán no lo votó nadie”, indicó el titular de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, en una nueva embestida del kirchnerismo contra el albertismo.

“No quiero estar con la interna dos años más, quiero dar soluciones. Me parece que ahí tenemos que ir a fondo con más claridad, no tener miedo", señaló "el Cuervo" en declaraciones radiales. "Yo por lo menos no lo conocía. El 27 de octubre del 2019 no sabía de él, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía... Ahora, creo que nadie lo votó”, ¿A quién no lo votó nadie?, repreguntó el periodista Daniel Tognetti. “A Guzmán”, insistió Larroque.

Al "Cuervo" Larroque tampoco lo voto nadie. Su único mérito para ocupar un Ministerio es ser "amigo" de Máximo Kirchner y hoy con sus declaraciones contra @Martin_M_Guzman le hace el juego a lo peor del Macrismo. EL CARGO QUE OSTENTA ES UN AGRAVIO A LOS LUCHADORES DE TODA LA VIDA — Luis D'Elia (@Luis_Delia) April 26, 2022

Tras las duras críticas de Larroque, el dirigente piquetero Luis D'Elía, curiosamente, salió en defensa de Martín Guzmán. "Al Cuervo Larroque tampoco lo votó nadie. Su único mérito para ocupar un Ministerio es ser amigo de Máximo Kirchner y hoy con sus declaraciones contra Guzmán le hace el juego a lo peor del Macrismo. El cargo que ostenta es un agravio a los luchadores de toda la vida", disparó en Twitter.

Primero @Kicillofok dice que va explotar el conurbano (??) y después su Ministro Larroque tácitamente pide la renuncia de @Martin_M_Guzman @la_campora hace con @alferdez lo que Duhalde hacia con Nestor Kirchner

Si @alferdez fracasa la derecha irá por la cabeza de @CFKArgentina — Luis D'Elia (@Luis_Delia) April 27, 2022

No conforme con estos dichos, en la mañana de este miércoles el exrecluso que hace pocos días recobró la libertad agregó: "Primero Kicillof dice que va explotar el conurbano (??) y después su Ministro Larroque tácitamente pide la renuncia de Martín Guzmán. La Cámpora hace con Alberto lo que Duhalde hacía con Néstor Kirchner. Si Alberto Fernández fracasa, la derecha irá por la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner".

Los cuestionamientos y pases de factura dentro del oficialismo no ceden y se vive una interna al rojo vivo. Este lunes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y Larroque compartieron un acto en busca de calmar las críticas. Sin embargo, el "Cuervo" salió al cruce de Guzmán en pleno acto y "Juanchi" le contestó frente a todo el público.