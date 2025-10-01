En una entrevista radial en La Red AM 910, Patricia Bullrich lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la situación carcelaria en la Provincia, al tiempo que pidió explicaciones al diputado nacional José Luis Espert por presuntas conexiones con financiamiento narco en elecciones pasadas.

Sobre el triple femicidio de Varela, Bullrich celebró la captura en Perú de “Pequeño Jota” y Osorio, acusados de ser los principales responsables del crimen que conmocionó a la Provincia. “Se logró detener a los culpables. Ahora la justicia seguirá investigando. Lo importante es que las causas se pagan y no quedan libres”, señaló la ministra.

En paralelo, cargó contra Kicillof al sostener que “los presos de la Provincia siguen teniendo celulares”, lo que —según dijo— “les permite seguir liderando bandas desde las cárceles”. Y fue más allá: “Lo tiene que sacar Kicillof. Tiene que derogar la norma que le permite a los presos tener celulares. Nos compromete no solo a la Provincia, sino a todo el país”, remarcó.

Bullrich además recordó que el espacio del mandatario bonaerense votó en contra de iniciativas clave en materia de seguridad. “Kicillof rechazó la ley de reiterancia, el banco de ADN y la ley antimafias, herramientas fundamentales para frenar a las bandas criminales. Después, cuando explota la seguridad, salen a correr detrás de los delincuentes”, cuestionó.

La ministra también apuntó contra Espert, a quien exigió una explicación urgente por un episodio de 2019, cuando trascendió que en su armado político habría ingresado un financista vinculado al narcotráfico. “Es muy importante aclarar la situación ya. Nosotros que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco o hayan recibido plata”, subrayó.

Bullrich, que es candidata a senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, evitó hablar sobre quién podría sucederla en el Ministerio de Seguridad y cerró: “Primero me tienen que elegir. Toda la vida hay que remarla”.