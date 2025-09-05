El ex campeón de Turismo Carretera Emanuel Moriatis sufrió un violento asalto en la autopista Panamericana, donde dos delincuentes lo abordaron para robarle la moto y le dispararon en dos oportunidades. De milagro, ninguno de los tiros lo alcanzó.

Ads

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando el actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) salía del Autódromo. Según relató en su cuenta de Instagram, viajaba en moto con destino a buscar a su hijo.

En plena traza de la Panamericana, dos sujetos que también circulaban en moto se le pusieron a la par. El acompañante efectuó un primer disparo para intimidarlo. Ante esa situación, Moriatis frenó, dejó caer la moto y corrió para ponerse a salvo. Sin embargo, los delincuentes volvieron a abrir fuego desde corta distancia y además le robaron la mochila.

Ads

Puede interesarte

“De casualidad no me pegó”, reconoció el piloto, que se mostró conmocionado por la violencia del ataque.

Moriatis, de 45 años, nació en Lanús y en 2009 se consagró campeón de Turismo Carretera. Tras su retiro de las pistas, asumió la presidencia de la APAT, donde continúa vinculado al automovilismo nacional.

Ads