El escándalo ocurrió este domingo cuando gremialistas de Camioneros amenazaron e increparon a la periodista de San Pedro, Lilí Berardi, que cubría la protesta que el sindicato que comanda Hugo Moyano llevó a cabo en la Fiscalía local. Los sindicalistas buscaron hacerle el aguante a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes que están detenidos y que habían ido a declarar en el marco de una causa donde se encuentran acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro, el año pasado.

Durante su cobertura periodística, la cronista del Semanario La Opinión y el programa Sin Galera, recibió insultos y agresiones. Además la amenazaron con quitarle el celular y destrozarle el auto. Como puede apreciarse en un video, el propio Julio Cabaleyro, padre de Maxi Cabaleyro, le lanzó todo tipo de improperios: "Mogólica, tarada", fueron algunos de los insultos. Además, junto a su patota sindical, la amenazaron, la empujaron y le arrojaron liquidos, buscando amedrentarla y que deje de documentar el proceso judicial.

Luego de que las agresiones que quedaron registradas en video, mujeres que actualmente son diputadas y senadoras provinciales de distintos bloques se solidarizaron con Berardi. La primera en salir a repudiar el ataque fue la senadora provincial de Juntos, Lorena Petrovich, quien expresó: "Lo que pasó ayer en San Nicolás y San Pedro no es ni casual ni aislado. Es la consecuencia de la impunidad que le da a este gremio la foto de su titular con Máximo Kichner y el calificativo de 'sindicalista ejemplar' que Alberto Fernandez le dedicó a Moyano padre".

"Estamos frente a facciones violentas disfrazadas de dirigentes gremiales para quienes el código penal es una revista de chimentos. Son delincuentes y actúan como tales. Repudiamos la agresión a Lili Berardi, del Semanario La Opinión de San Pedro y el programa Sin Galera, que fue agredida con una violencia increíble por Julio Cabaleyro", agrególa legisladora bonaerense.

En ese marco, Petrovich también apuntó contra los ministerios de la Mujer, tanto de la Nación como de la Provincia, como así también contra el INADI. "Acá vemos para que sirven algunos organismos. Quisiera preguntarle a Ely Gomez Alcorta, a Estela Diaz y a Miryam Lewin que es lo que van a hacer. También a Victoria Donda, a la que hay que avisarle que clase de palabras este sujeto uso como insulto".

"Yo si se lo que voy a hacer: impulsar que la Cámara que integro se exprese muy fuerte contra este episodio. La ley es para todos igual. Hay que terminar con las prácticas de estos privilegiados autopercibidos", concluyó la diputada oriunda de Lanús. Petrovich, que hasta el año pasado fue vicepresidentade la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, anticipó que llevará el tema a la Legislatura bonaerense.

Otra legisladora que denunció enérgicamente la agresión fue la diputada provincial de Avanza Libertad, Constanza Moragues Santos: "Todo lo que ocurrió merece absoluto repudio. Desde las acciones contra las libertades individuales de las mafias sindicales que impiden la libertad de circulación, de producción y de trabajo, al igual que las agresiones que atentan contra la libertad de expresión y de prensa".

"Desde las estructuras de poder se adoctrinó al pueblo para obedecer y acatar obscenidades. Lo que han hecho con los sindicatos es espeluznante. Afortunadamente hay una nueva conciencia en la calle, y en los medios de comunicación, que empiezan a condenar estas atrocidades", planteó la legisladora oriunda de Lomas de Zamora y que representa al espacio de José Luis Espert en la Legislatura bonaerense.

"A llamar a las cosas por su nombre. Fruto de una batalla cultural y ahora política, que no baja los brazos frente a tanta perversión y menoscabo de la dignidad humana. Nosotros los libertarios, siempre estaremos de pie para denunciar y combatir estos ataques. Me parece perfecto que haya dos detenidos. Y expreso mi solidaridad con la periodista agredida", cerró Moragues Santos.

La diputada del Frente de Todos, Valeria Arata, señaló que "siempre es repudiable cualquier tipo de violencia". No obstante, la dirigente del Frente Renovador, nacida en General Arenales, prefirió no opinar sobre un tema del cual, según aclaró ante los micrófonos de este medio, no conoce con profundidad.

En tanto, la diputada provincial por la UCR, Vanesa Zúccari también optó por abominar las agresiones y amenazas contra Berardi. "Las imágenes que vimos este domingo me parecieron un horror. Quedó evidenciado cómo actúan en su gran mayoría quienes están en las cabezas de los gremios. Lilí fue muy valiente en poder mostrar lo que se vivió en San Pedro y San Nicolás. Y creo que por el hecho de ser mujer, la agresión fue mucho grave por tratarse de una agresión tan cobarde".

"Ella logró mostrar de primera mano lo que es la mafia sindical, pudo mostrarlo y quedó registrado. Ojalá hubiera muchísimas Lilis que se animen a mostrar este tipo de episodios. Proque a esta Argentina la vamos a poder sacar adelante el día que desterremos a todo este tipo de gente que tanto daño hacen a nuestro país", cerró la diputada proveniente del municipio bonaerense de Lincoln.

Por su parte, Flavia Delmonte, senadora provincial por la Quinta sección y una de las principales referentes del radicalismo en la región, sostuvo que "cualquier agresión a un/a periodista que está ejerciendo su trabajo y él no dejar que se exprese libremente es sumamente repudiable". "Estás prácticas en la Argentina no pueden volver a suceder", sentenció la legisladora.

"Este tipo de hechos tristemente es parte de un país que debemos recordar pero que hace ya tiempo dejamos atrás. En este caso la agredida es una mujer y eso hace que toda la situación sea aún más grave. Toda mi solidaridad para con Lili y a no bajar los brazos ante estas presiones, somos muchas las mujeres que acompañamos", culminó la dirigente de la UCR oriunda del partido de LaCosta.