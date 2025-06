Tras la fallida sesión del pasado martes que, sometida a los embates de la interna peronista se cayó por falta de quórum, el debate por las reelecciones indefinidas quedó postergado y la expectativa está puesta en su tratamiento para la convocatoria del próximo miércoles. El temario aún no está confirmado pero trascendió que también se sumaría al orden del día la aprobación de unos 80 pliegos judiciales. Lo que sí parece un poco más concreto es que otra vez, los palcos de prensa permanecerán cerrados.

Cabe recordar que la decisión sorprendió a los periodistas hace dos semanas atrás, cuando el Senado celebró su primera sesión ordinaria del año y conminó a los trabajadores a seguir el debate por YouTube desde el Salón Antonio Caffiero. A pesar de que desde SIPREBO se solicitó una reunión con las autoridades de la Cámara, todo indica que a los palcos se les puso candado y se tiró la llave bien lejos. Por lo pronto, el próximo miércoles desde las 15.00 y si el quórum acompaña, se desarrollará una sesión privada.

El senador número 24 y el tuit sin aviso

¿Por qué el oficialismo convocó a sesión sino le daban los números? Y es que, aunque el tema de las reelecciones indefinidas que iba a ser obtejo de debate el último martes, constituye la última de las pujas que la interna peronista se juega en el poder legislativo, el sector cristinista de Unión por la Patria (UxP), había logrado reunir entre los propios las voluntades para dar inicio al debate, pero la disidencia de la massista Sofía Vannelli puso en jaque la estrategia y la sesión se cayó.

Como en otras ocasiones, el oficialismo contaba con el apoyo de los tres de la oposición dialoguista devenidos recientemente en Unión Renovación y Fe (Sergio Vargas, Silvana Ventura y Carlos Kikuchi), sumados a los 21 del espacio propio, el poroteo daba redondo en 24, el número mínimo de senadores requeridos para dar quórum. Pero no alcanzó con que el legislador de Grabois y los dos kicillofistas se sentaran, ya que Vanelli sentenció la suerte de la sesión desde su cuenta de X.

“En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las RERERE… de legisladores? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente”, declaró la senadora del Frente Renovador en un tuit que sorprendió a sus pares en plena labor parlamentaria. Y advirtió: “Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.

“Ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política en la que estamos. La política necesita más renovación, no menos”, concluyó la legisladora en un posteo que publicó minutos antes de las 13.00, condicionando los números del inicio de la sesión . Por supuesto, no comenzó, algo que la prensa advirtió cuando en las pantallas colocadas en el salón Antonio Caffiero, se observó que se levantaban las autoridades. Por un error de la transmisión, el audio no salió. Pero los palcos estaban cerrados.

La prensa siguió la sesión por la trasnmisión de YouTube desde el salón Antonio Caffiero.

Durante las horas que demoró que se retomara el debate en el recinto, senadores de la oposición y secretarios legislativos que circularon por el espacio dispuesto para la prensa deslizaron algunos indicios de lo que se estaba negociando. Todos coincidieron en que el radical Marcelo Daletto y el unipersonal Joaquín De La Torre estaban dispuestos a que se abra el debate, pero ninguno quería pagar el costo de ser el senador 24 que diera el quórum.

Con 22 legisladores presentes se cayó la sesión en el Senado.

Cerca de las 18.30 y con 22 legisladores en el recinto, la sesión se cayó por falta de quórum. Se llevó adelante un debate minoría con duras expresiones y advertencias por parte de Teresa García a la oposición que no había ocupado sus bancas.

“Tenemos una responsabilidad en el recinto, uno puede perder votaciones, pero no podemos perder la vocación política. Había un montón de proyectos para tratar sobre tablas”, y en esa misma línea les recordó a las otras bancadas que también tenían sus propias iniciativas esperando debate.

Los trabajadores de prensa en el Salón Antonio Caffiero.

La calle tiene su propia voz

En la calle, frente al ingreso al Senado, los trabajadores de MADYGRAF reunidos en asamblea resolvían la continuidad de las próximas acciones luego de haber pasado toda la tarde velando por el inicio de la sesión. Entre la lista de proyectos caídos, se anotaba el dictamen para la expropiación de un predio en Escobar destinado a la Cooperativa de Trabajo. La iniciativa que ya tuvo luz verde en Diputados, deberá esperar su turno a ser tratada sobre tablas en la próxima sesión, si el quórum acompaña.

Trabajadores de MADYGRAF reunidos en Asamblea frente al Senado de la Provincia.

En diálogo con LANOTICIA1.COM una de las manifestantes aseguró que estarán presentes la semana próxima como lo estuvieron la anterior, defendiendo los puestos de trabajo de la cooperativa que hace más de una década es gestionada por los trabajadores.

A unos escasos metros, un pasacalle con la leyenda "2025 Cristina Kirchner" ,cruza por delante de las rejas del palacio municipal enganchado a un cartel de puesta en valor del centro comercial platense gestionado por el municipio que conduce el kicillofista Julio Alak.

El pasacalle en la esquina de 7 y 51.

No es el único, varias pancartas iguales decoran la avenida 7 en las inmediaciones de la Plaza San Martín que divide a Casa de Gobierno del Palacio Legislativo. Va a resultar curioso cuando los platenses vayan a las urnas buscando la cara de una candidata por la Tercera, porque a esta altura, probablemente sean pocos los bonaerenses que sepan siquiera que van a tener que ir dos veces a las urnas. Probablemente algún desprevenido busque a CFK en la Boleta Única de Papel en octubre, también.

El pasacalle en la esquina de 7 y 50 frente al Pasaje Dardo Rocha.

A tan sólo dos meses de la elección provincial, la Legislatura sigue siendo el ring donde la interna peronista se juega sus disputas. Mientras tanto en la calle, la gente continúa sufriendo el flagelo de un Gobierno Nacional del que poco pueden hacer los legisladores bonaerenses para salvarlos.

Mientras que CFK promete defender a los vecinos de la política del ajuste y la motosierra, el gobierno provincial hace malabares para sostener a los municipios con un presupuesto reconducido y sin autorización para endeudamiento. Ni la Fiscal Impositiva presentada el año pasado ni el megapaquete que Kicillof bajó al Senado hace un mes, consiguieron sortear la interna.

Quizás de cara al miércoles 11, el proyecto por las reelecciones indefinidas que incluye a los intendentes logre dictamen de comisión y pueda medirse en el recinto con el del cristinista Luis Vivona; aunque aún no está confirmado que vuelva a formar parte del temario. Más allá de cuántas iniciativas se suban al ring parlamentario, durante la última sesión los dos kicillofistas (incluida Ayelén Durán autora del contraproyecto), se sentaron en sus bancas, pero parece difícil que la massista se de vuelta.

La suerte de la sesión aún no está echada, lo único seguro es que a los dos lados de la puerta principal del palacio legislativo habrá trabajadores imposibilitados de ejercer su función. En la calle, los de MADYGRAF esperando la media sanción para la expropiación del predio en Escobar; y adentro los de prensa que, hasta el momento, mirarán los palcos desde el Antonio Cafiero.