En un contexto de parálisis legislativa y tensiones internas dentro del peronismo bonaerense, se conocieron las autoridades de varias comisiones permanentes de la Cámara de Diputados provincial, que preside Alejandro Dichiara.

Ads

Es así que el oficialismo avanzó en un esquema de reparto interno equilibrado entre el sector alineado con Axel Kicillof, el kirchnerismo y el Frente Renovador, de Sergio Massa.

En ese marco, Presupuesto e Impuestos continuará bajo influencia del oficialismo, en manos de quien hace tiempo la controla, el diputado Juan Pablo De Jesus.

Ads

Por otro lado, Legislación General seguirá bajo la tutela del massista Ruben Eslaiman, y Asuntos Constitucionales y Justicia quedó en manos de un sector cercano al gobernador, bajo la autoridad de Lucia Iañez.

La Cámara baja buscará retomar el ritmo de sesiones ordinarias con una cita para este jueves 28. El listado completo también se conocerá la semana próxima.

Ads

Además en el peronismo se repartieron:

Asuntos Municipales: Avelino Zurro;

⁠Salud Pública: Martín Rodríguez Alberti;

Ads

Educación, Mayra Mendoza;

⁠Reforma Política y del Estado, Luis Vivona. Aquí vale aclarar que el propio legislador aclaró después que trascendiera su nombre, que el no presidirá dicha comisión. “Parece que en la Legislatura se olvidaron de avisarme que ya me habían designado en una comisión que nunca solicité. Para evitar confusiones: no voy a integrar ni presidir la comisión de Reforma Política y del Estado”, escribió en una publicación de su cuenta en X.

Parece que en la Legislatura se olvidaron de avisarme que ya me habían designado en una comisión que nunca solicité.



Para evitar confusiones: no voy a integrar ni presidir la comisión de Reforma Política y del Estado. — Luis Omar Vivona (@luisvivona) May 22, 2026

En paralelo, la oposición estará en:

⁠Energía y Combustibles, Andrés De Leo (CC-ARI);

⁠Prevención de Adicciones: Valentín Miranda (UCR);

⁠Asuntos del Conurbano, María Laura Fernández (Unión y Libertad);

⁠Recursos Naturales: Viviana Romano, (Nuevos Aires);

⁠Adultos Mayores, Mariela Vitale (LLA);

⁠Asuntos Agrarios, Oscar Liberman (LLA)