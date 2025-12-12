Este viernes un grupo de once senadores del kirchnerismo solicitaron a la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, que llame a una sesión el próximo martes a las 17 horas para que la Cámara alta defina sus autoridades. Ese mismo día sesionará Diputados.

El pasado 9 de diciembre, el Senado bonaerense tuvo su sesión preparatoria donde se esperaba que, además de tomarle juramento a los 23 legisladores electos, también se oficialicen los nombres de las vicepresidencias correspondientes y de la titularidad de los bloques. Sin embargo, no se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo, por lo que la discusión fue postergada.

Allí el Senado bonaerense quedó atrapado en una interna que expone la debilidad del oficialismo para ordenar su propio espacio. Sergio Berni planteó un punto sensible: la legalidad de las licencias otorgadas a Gabriel Katopodis y Santiago Valenzuela, votadas el 8 de diciembre durante la sesión preparatoria. El problema: quienes las aprobaron incluían legisladores que recién asumían el 10/12, es decir, que no tenían mandato vigente al momento del voto.

Aunque no busca impugnarlas, Berni apuntó al corazón político del oficialismo y dejó entrever: falta de conducción en la Cámara alta, incapacidad para acordar un jefe de bloque y la fragilidad de Magario, en lo que constituye un párrafo más de la interna que divide al peronismo entre camporistas y kicillofistas.

En esa situación se enmarca el pedido de Berni, Diego Videla, Emmanuel Santalla, Evelyn Díaz, Laura Clark, Sabrina Bastida, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Fernanda Raverta y Amira Curi.

Además de la definición de autoridades del Senado - se pide que se tome juramento a Roxana López, en lugar de Gabriel Katopodis, y Marisa Pirillo, que sucederá a Diego Valenzuela - incluyeron dos proyectos del interés del gobierno de Axel Kicillof como son la creación de la empresa estatal de emergencias en Salud, y del laboratorio provincial de producción de medicamentos.