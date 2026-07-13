Verónica Magario, vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires y presidenta de la Cámara de Senadores provincial, citó a una sesión para el jueves a las 13 horas.

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De concretarse, será la segunda sesión ordinaria en el año luego de lo que fue la picante y tensa primera reunión en medio de las disputas internas dentro del oficialismo y la oposición.

Por el momento se desconoce el temario de los proyectos a tratarse, aunque por tratarse recién de la segunda sesión habrá una importante cantidad de proyectos congelados.

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El llamado se produce además luego del llamado a sesionar de este lunes en la Cámara de Diputados bonaerense.

Cabe recordar que el Ejecutivo en cabeza de Axel Kicillof envió proyectos en materia de salud, como la creación de una empresa pública de medicamentos y la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA).

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Por otra parte, otro de los asuntos que podría tener lugar en la discusión es la representación opositora que falta completar para el Consejo de la Magistratura.

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