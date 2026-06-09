El senador bonaerense Marcelo Leguizamón cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que afirmara que en La Plata “viven todos del Estado”. El legislador defendió el perfil productivo de la capital bonaerense y sostuvo que quienes sostienen esa mirada “dejaron de caminarla hace tiempo”.

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La polémica se desató a partir de una entrevista en la que Sturzenegger aseguró que “La Plata es una ciudad de estadistas, viven todos del Estado”, en el marco de una defensa de las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el Gobierno nacional.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, Leguizamón rechazó esa definición y sostuvo que se trata de una afirmación que “no coincide ni con la realidad ni con la identidad” de la ciudad.

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Cada tanto reaparece la misma frase: "La Plata es una ciudad de estadistas, viven todos del Estado".



Es una falsedad que no coincide ni con la realidad ni con la identidad de nuestra ciudad, forjada al calor del esfuerzo de miles de platenses que levantaron sus columnas.



La… pic.twitter.com/tHN0gtVVeo — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) June 8, 2026

“La repiten los que miran La Plata desde afuera. Los que dejaron de caminarla hace tiempo. Los que nunca buscaron el dato”, expresó el senador.

Para respaldar su postura, citó estadísticas de la Dirección Provincial de Estadística y destacó que La Plata es el segundo municipio que más aporta a la economía bonaerense, solo detrás de La Matanza, al generar el 4% de toda la riqueza de la provincia.

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“El sector público explica apenas el 17% de lo que la ciudad genera. El otro 83% lo produce el privado: el comercio, los servicios inmobiliarios y empresariales, la industria y la construcción”, afirmó.

En esa línea, remarcó que la ciudad cuenta con una fuerte actividad económica vinculada a las universidades, el comercio, la producción y los servicios. También destacó el aporte de instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad del Este y la Universidad Católica de La Plata, además del cordón frutihortícola, la industria del conocimiento y el sector automotor.

“La Plata no es la gente que vive del Estado. Es la gente que lo hace funcionar todos los días y banca a los que viven de ella”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que el desarrollo de la ciudad es producto del esfuerzo de generaciones de vecinos y remarcó que la capital bonaerense “no necesita que vengan a explicarle qué es”.

“La Plata no necesita que vengan a explicarle qué es. La construye todos los días la gente que se rompe el lomo”, agregó.

El cruce tiene además un componente político particular, ya que tanto Leguizamón como Sturzenegger compartieron en el pasado espacios dentro del PRO. Además, el actual funcionario nacional mantiene un fuerte vínculo con la ciudad, donde cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández y se graduó como licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata.