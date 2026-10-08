La Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de un conversatorio sobre la Ley de Tierras Rurales, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó el planteo judicial presentado contra su derogación. La jornada se realizó en el Auditorio del Anexo legislativo y contó con la participación de la diputada Lucía Iañez, el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, el excombatiente Hugo Robert y el abogado constitucionalista Julian Portela.

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El encuentro analizó la decisión del máximo tribunal de revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737. Durante la actividad, Lucía Iañez expresó su rechazo al fallo y recordó que la Cámara de Diputados provincial ya se había pronunciado al respecto.

“Estamos muy indignados por esto, y esta Cámara se proclamó de esa manera la semana pasada”, señaló la legisladora. Lucía Iañez planteó la necesidad de sostener una posición conjunta en defensa de la soberanía sobre las tierras argentinas. “Esto debe ser una acción permanente y conjunta que tenemos que sostener desde cada uno de los ámbitos que nos toca ocupar para poder sostener una posición que ha demostrado en su mayoría los argentinos y las argentinas respecto del deseo de que las tierras argentinas sean de los argentinos”, sostuvo.

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La diputada afirmó que la Legislatura debe funcionar como un espacio para canalizar el rechazo al fallo y generar nuevas instancias de discusión. “Ojalá que esta Casa de leyes pueda ser un centro de resonancia de la indignación que significa, pero también pueda ser un espacio que construya las condiciones y las realidades necesarias para que nunca más un grupo de jueces puedan decirle a una institución legitimada por nuestra sociedad que no tienen el derecho de defender lo que es nuestro”, enfatizó.

Desde el CECIM La Plata, Hugo Robert vinculó la discusión con la defensa de la soberanía. “Somos un grupo de soldados excombatientes comprometidos a honrar la memoria de sus compañeros caídos de la mejor manera que encontramos, que es luchando por la soberanía”, expresó. El excombatiente cuestionó el alcance de la decisión judicial y advirtió sobre la posibilidad de que grandes inversores extranjeros accedan a tierras del país. “Les abrió la puerta a los Peter Thiel de la vida para llevarse lo que quieran del continente. Y eso es muy grave, porque nos están robando el futuro”, advirtió.

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Por su parte, Jerónimo Guerrero Iraola cuestionó el criterio de la Corte respecto de quiénes pueden acceder a su competencia. “Es un fallo que atrasa muchísimo y que empieza a cocinar a fuego lento las condiciones necesarias para seguir generando la acumulación de capital en pocas manos”, consideró. Julian Portela, en tanto, puso el foco en la legitimación del CECIM para plantear la defensa de la soberanía. “La Corte, para hablar de soberanía, eligió rechazar justamente a quienes pusieron la vida al servicio de la soberanía. Si ellos no tienen legitimación, ¿quién la tiene?”, concluyó.