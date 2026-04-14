El PRO bonaerense reunió al Consejo Directivo y a la Asamblea, con la presencia de Mauricio Macri, y presentó un diagnóstico sobre el deterioro provincial y ratificando un mensaje de que “hay equipo, hay gestión y decisión de gobernar” y que “el próximo paso ya empezó”.

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La jornada fue encabezada por Cristian Ritondo (Presidente PRO Buenos Aires), Soledad Martínez (Vicepresidente 1ra) y Pablo Petrecca (Vicepresidente 2do), junto a más de 50 dirigentes, entre intendentes, legisladores y referentes territoriales. En ese marco, se formalizó la designación de María Florencia de Sensi como Secretaria General.

Ritondo planteó el eje central: la Provincia, que concentra el 40% de la población, arrastra décadas de un modelo que profundizó la inseguridad, el deterioro educativo, la crisis sanitaria, la parálisis de infraestructura y la presión impositiva. “Si la Provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, afirmó, y fijó el objetivo: “Construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”.

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Macri enmarcó la convocatoria como una obligación moral: “Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar”. Y sintetizó el contraste político: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

Por su lado, Martínez reforzó ese mensaje con el anclaje en la gestión: “Los intendentes del PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor. Vamos a trabajar para volver a gobernar la provincia y sacarla del lugar oscuro que le dio el kirchnerismo. Somos parte de la nueva generacion de PRO que va a ser alternativa en 2027.”.

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En representación de la gestión local, también habló la propia Martinez y los intendentes Juan Ibarguren (Pinamar), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Fiorini (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Marcelo Matzkin (Zárate), quienes expusieron sobre los desafíos de gobernar en la Provincia. Matzkin sintetizó esa experiencia: “Con el gobierno provincial poniéndonos palos en la rueda, nosotros gobernamos igual y llevamos soluciones a los vecinos”.

El cierre estuvo a cargo de De Sensi, quien subrayó la capacidad técnica del PRO y la centralidad de la unidad: “Somos un equipo unido, con una misma dirección. Sin unidad no hay futuro político”.

Las autoridades del PRO bonaerense quedaron de la siguiente forma:

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