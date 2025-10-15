Ante la reunión llevada a cabo entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, el exministro ergio Massa, se pronunció vía “X” en defensa de la soberanía argentina.

Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

ESO ES LO ÚNICO QUE NOS VA A HACER GRANDES. pic.twitter.com/aHt31WCT7z — Sergio Massa (@SergioMassa) October 14, 2025

Desde el FR, señalaron que Massa puso así en valor a los sectores argentinos que sostienen día a día al país.

Su mensaje busca “reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino”, frente a un modelo del gobierno del libertario que “promueve el crecimiento de unos pocos especuladores financieros defendiendo la soberanía argentina frente a la interferencia estadounidense”.

A su vez, la publicación estuvo acompañada por un video de una entrevista de archivo que refuerza este mensaje: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

