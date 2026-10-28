Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia en las elecciones de 2027 con el partido Hechos, que fundaron en San Nicolás. A través de un video difundido este miércoles, cuestionaron al gobierno de Javier Milei y descartaron una vuelta del kirchnerismo.

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“La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo”, plantearon como eje de su posicionamiento político. Aunque todavía no definieron cuál de los dos encabezará la fórmula, confirmaron que buscarán disputar el escenario nacional.

En el spot, los dirigentes cuestionaron el impacto del programa económico del Gobierno sobre los ingresos. “La motosierra fue cruel y pasó justo por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, afirmaron.

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VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina 🇦🇷 HERMANOS PASSAGLIA 2027 — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 28, 2026

También apuntaron contra el kirchnerismo y rechazaron que la competencia política se limite a las dos fuerzas. “Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”, sostuvieron.

Como propuesta, señalaron que buscarán recuperar el poder adquisitivo y que los trabajadores puedan llegar a fin de mes. “Que tu laburo valga y que las familias que se esfuercen lleguen a fin de mes con plata en el bolsillo”, expresaron.

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Hechos también anticipó que presentará un candidato a gobernador bonaerense y postulantes a intendentes en los 135 municipios de la provincia. Además, aclaró que ninguno de los hermanos buscará retener la Intendencia de San Nicolás.

Santiago Passaglia es el actual intendente de esa ciudad del norte bonaerense, mientras que Manuel ocupa una banca en la Legislatura provincial. Ambos reivindicaron su experiencia de gestión local como punto de partida para construir una alternativa nacional.

“Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina”, concluyeron en el video.