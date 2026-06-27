El expresidente Mauricio Macri ratificó que los legisladores nacionales del PRO respaldarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados y en el Senado.

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El anuncio lo realizó este viernes durante el encuentro partidario "Próximo paso", realizado en el complejo La Normandina de Mar del Plata, donde reunió a dirigentes nacionales, provinciales y locales del espacio.

Del encuentro participaron, entre otros dirigentes, el senador provincial marplatense Guillermo Montenegro, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando de Andreis y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Juan Ibarguren (Pinamar) y Agustín Neme (General Pueyrredón - Mar del Plata / Batán), quienes expusieron sobre gestión, organización partidaria y propuestas del espacio.

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Durante su discurso, Macri confirmó la postura que adoptará el bloque legislativo del partido. “Sin confianza, no se invierte y no se genera desarrollo. Lo que ha sucedido estas semanas es todo lo contrario a generar confianza”, comenzó. "Quiero ratificar que, para que este cambio la gente lo pueda percibir, el PRO sostiene lo que dijo el primer día. Va a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras", afirmó.

La declaración se produjo pocos días después de que el oficialismo evitara que prosperara una sesión en el Senado en la que se buscaba avanzar con ese mecanismo. Al respecto, dijo que "el kircherismo quiso montar un show".

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Macri también cuestionó la designación del jefe de Gabinete y sostuvo que no compartió su nombramiento desde un principio. "No estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque la gente para un cargo de semejante importancia tiene que llegar por los antecedentes, no por una lealtad ciega", expresó.

Además, aseguró que la permanencia del funcionario perjudica al Gobierno. "Mantener a Adorni destruye el cambio" y genera "el ruido que no permite que todos valoremos los avances económicos que ha habido", señaló.

En esa línea, agregó que "lo que ha sucedido los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza" y sostuvo que esa situación "hace mucho daño", aunque reconoció los avances alcanzados por la administración nacional en materia económica.