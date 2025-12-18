La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una definición política sensible: si la Cámara alta no sesiona antes de fin de año, dos proyectos estratégicos del oficialismo en materia de salud perderán estado parlamentario, pese a haber obtenido media sanción en Diputados durante 2024.

La situación quedó expuesta luego de que Magario convocara formalmente a sesión preparatoria recién para el jueves 26 de febrero de 2026, a las 15.00, una decisión que encendió alarmas dentro del oficialismo y profundizó las tensiones internas en el peronismo bonaerense.

Qué proyectos están en riesgo

Las iniciativas que podrían caerse son dos leyes -impulsadas por el kirchnerismo e impulsados por el Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof- vinculadas directamente a la política sanitaria provincial.

Una de ellas es el proyecto para crear la Empresa Bonaerense de Emergencias Médicas, una SAPEM que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense. La propuesta busca centralizar traslados, logística sanitaria y atención de urgencias, como complemento del SAME.

El texto fue aprobado en julio de 2024 en la Cámara de Diputados y luego avanzó en el Senado, donde obtuvo los tres despachos necesarios para llegar al recinto, tal como informó oportunamente LANOTICIA1.COM en su cobertura legislativa.

La segunda iniciativa es el proyecto de Industria Farmacéutica Bonaerense, aprobado en diciembre del año pasado en Diputados, que apunta a fortalecer la producción pública de medicamentos y reducir costos para el sistema de salud provincial.

Si no se tratan antes de fin de año, ambos expedientes pierden estado parlamentario y deberían volver a presentarse desde cero en 2026, en un escenario más complejo: La Libertad Avanza será la primera minoría en Diputados, lo que dificultaría la reconstrucción de mayorías.

Verónica Magario desempató la votación y dio media sanción al proyecto que impulsa las reelecciones indefinidas.

Renuncia, reemplazos y presión interna

El conflicto legislativo se agravó tras la renuncia de Magario a su banca de diputada provincial, a la que había accedido como primera candidata por la Tercera sección electoral en las elecciones del 7 de septiembre.

Su salida habilitó el ingreso de Silvina Nardini, dirigente del Frente Grande de Ensenada, espacio que responde al intendente Mario Secco, un movimiento que sumó ruido a la interna oficialista. En ámbitos legislativos reconocen que el recambio generó malestar y tensiones, en especial por la forma y los tiempos en que se produjo.

En paralelo, el kirchnerismo había solicitado una sesión especial en el Senado para el lunes pasado que nunca se convocó. A LANOTICIA1.COM, una fuente parlamentaria de la Cámara alta confirmó que el escenario sigue abierto y que no se descarta una sesión de urgencia antes de fin de año, aunque aclaró que no hay definiciones cerradas.

Un Senado paralizado por la interna del PJ

El trasfondo del conflicto es político. El Senado bonaerense no eligió autoridades, no definió vicepresidencias ni jefaturas de bloque, una parálisis que quedó en evidencia en la última sesión, marcada por cruces internos y el escándalo que tuvo como uno de los protagonistas al senador Sergio Berni.

Todo ocurre en medio de la pelea por la conducción del PJ bonaerense, con el kicillofismo impulsando a Magario para disputar poder frente a Máximo Kirchner. Esa disputa explica, en gran medida, la falta de acuerdos para ordenar la Cámara alta y avanzar con la agenda legislativa.

Salud, política y una definición pendiente

Los dos proyectos en juego están ligados al Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, dirigente de La Cámpora. Si bien mantiene una relación institucional con el gobernador Kicillof, en el oficialismo reconocen que también hay lecturas políticas cruzadas sobre el peso y la prioridad de estas iniciativas en el nuevo escenario legislativo.

Con la sesión fijada recién para febrero, el Senado bonaerense quedó en el centro de la escena. Lo que se defina en las próximas semanas no solo impactará en dos políticas públicas de salud, sino también en el equilibrio de poder dentro del peronismo provincial, una interna que sigue abierta y sin resolución a la vista.