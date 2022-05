La Presidenta de AySA, Malena Galmarini participó de la firma de un convenio de colaboración técnica con el municipio de Gral. Las Heras y la inauguración de la “Ampliación de Agua Potable y Sistemas de Producción y Almacenamiento General Hornos”, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el intendente local, Javier Osuna y el Subadministrador de ENOHSA, Néstor Álvarez.

Luego de realizar el descubrimiento de la placa y el corte de cinta, que formalizó la inauguración y puesta en marcha del nuevo servicio de agua potable en la localidad de Los Hornos, los presentes escucharon una canción realizada por los alumnos de la Escuela Primaria N°3, con un claro mensaje orientado a cuidar el agua.

Al finalizar el evento, la titular de AySA señaló: “Las obras de agua y cloaca son incómodas, porque generan barro cuando llueve o mucho polvo cuando hace calor. Sin embargo, lo importante de estas obras es que hacen al bienestar de nuestra población, a la posibilidad del desarrollo local, social y económico. Por lo tanto quienes hacemos política debemos corrernos un poquito del ruido, porque el mejor ruido, o el mejor sonido, o la mejor canción, es por ejemplo, la de hoy de los chicos y las chicas de la Escuela Primaria N°3 de acá de Los Hornos, que nos enseñan todos los días. Nosotros tenemos la obligación de seguir aprendiendo de quienes vienen después, que no son el futuro, son el presente, y están acá cuidando un recurso esencial, fundamental y escaso como es el agua. Nosotros tenemos la obligación, no solo de respetar estas vidas que están transcurriendo, sino además de respetar las enseñanzas que ellos pueden darnos”.

El convenio firmado entre AySA y la Municipalidad de General Las Heras es un convenio de colaboración institucional que contempla, durante dos años: asesoramiento técnico de AySA para formular proyectos directores para la obtención de líneas de créditos; el desarrollo de programas de capacitación teórica y práctica y la adquisición de experiencia de profesionales e investigadores de ambas instituciones para que la Municipalidad continúe con la expansión y mejora de los servicios de agua potable y desagües cloacales logrando una mejora de las tareas y/o acciones, relacionados con la prestación y expansión de los mismos, asegurando su continuidad y eficiencia.

Gabriel Katopodis, por su parte, celebró con los vecinos y vecinas, a la vez que destacó el crecimiento del municipio: “Es muy importante que lo que prometimos y lo que el intendente fue contándole a los vecinos se haya concretado. Es la manera más clara que tenemos de cumplir con nuestra palabra y de estar cerca de la gente con la posibilidad de que Los Hornos siga creciendo con la red de agua, con el centro de salud, con la llegada del tren y con tantas obras para una comunidad que sin duda va a tener mucho futuro”.

El intendente de Las Heras hizo especial hincapié en el trabajo mancomunado entre todos los organismos del Estado y alentó a seguir trabajando y confiando en la gestión actual: “Los sueños son posibles cuando hay un gobierno que se lo propone, que visualiza cuáles son las cosas importantes y que acompaña a los municipios. Esto no se hace sólo con voluntad. Se hace buscando socios estratégicos que tengan el mismo sentimiento, como es el caso de nuestro presidente y nuestro gobernador”. Y, en esa línea, agregó: “Va a haber muchas obras que vamos a estar terminando y visualizando, y en cada obra hay una acción de muchos meses. No es hora para improvisaciones, es hora de profundizar en las acciones. Entonces hay que acompañar al presidente, hay que acompañar al gobernador, hay que tener mucha fe en que se está trabajando muy bien en el legislativo con Sergio y que nosotros los intendentes, humildemente, también hacemos nuestro aporte. Tenemos la obligación de ser eficientes porque es inconcebible hoy un gobierno o un peronismo sin eficiencia”.

Esta obra que hoy se puso en marcha reviste una singular importancia porque, no sólo beneficiará a los vecinos y vecinas de la red domiciliaria que hoy se habilita, sino que también, y conforme a la capacidad técnica instalada en materia de bombas y cisternas, permitirá en pocos meses avanzar con uno de los objetivos más importantes: asegurar el servicio de agua potable al 100% de los habitantes de la localidad.

“Las Heras es un pueblo con dignidad, con ganas, con vocación por avanzar y con voluntad de servicio. Es una comunidad organizada y eso no lo hace solamente un intendente, no lo hace por supuesto un gran ministro como Gabriel Katopodis que se ocupa y que trae estas obras necesarias, sino que lo hace el pueblo. Las vecinas y los vecinos que le dan la confianza a un dirigente político, que lo votan, que acompañan cuando las cosas salen bien, pero sobre todo cuando las cosas no salen tan bien. Por lo tanto, queremos compañeras y compañeros de ruta para seguir trabajando en todo aquello que todavía nos falta por hacer”, sostuvo Malena Galmarini para finalizar.

Además participaron del acto otros funcionarios públicos, entre ellos la diputada provincial Ayelen Rasquetti, Facundo Diz, intendente de la localidad de Navarro, el gerente general de Abordaje Territorial de ENOHSA, Oscar Bitz; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Sartori, y la jefa de Gabinete de Las Heras, Graciana Bacigaluppo.