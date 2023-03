Este miércoles, la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, confirmó que competirá en una precandidatura a la intendencia de Tigre y expresó que el distrito es su "lugar en el mundo".

"Cuando digo que voy a ser candidata a intendenta, mis hijos están para ayudarme”, manifestó la referente del Frente de Todos, en diálogo con radio La Red. Y remarcó que "Tigre es mi lugar en el mundo, mi pasión y voy a ser candidata a intendenta".

En esta línea, analizó la actual gestión de Julio Zamora y dijo que "si bien continúa" con la transformación que hicieron Ricardo Ubieto y Sergio Massa, "vemos que se viene cayendo".

En ese sentido, indicó que "queremos continuar con lo bueno y hacer lo que hay que hacer para que Tigre se transforme de nuevo en el orgullo que fue para los tigrenses y era una punta de lanza en un montón de políticas que después se fueron replicando".

"Puedo hablar de la se Seguridad como la que tuvo mayor visibilidad, pero hubo un montón de políticas que comenzamos hace 10, 15 años y que hoy están en todos lados", declaró la presidenta de AySA.

"Esas cosas que se fueron cayendo, queremos volver a levantarlas y construir la ciudad que viene, una ciudad que ahora va a tener 100% de agua potable y de cloacas es una ciudad que puede desarrollarse de otra manera", destacó.

En la entrevista, Galmarini fue consultada por una posible candidatura presidencial de Sergio Massa, y al respecto aseguró que “mientras sea ministro de Economía, no puede” postularse a ningún otro cargo.

"No creo que Sergio sepa sí será candidato a presidente, no es un tema que esté en su cabeza, como le entregaron el Ministerio de Economía fue paupérrima, la gestión de Martín Guzmán fue muy mala. Sabe igual que no puede ser ministro y candidato a presidente", finalizó.