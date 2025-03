Luego de la polémica en la que estuvo envuelto en la apertura de sesiones del Congreso, el diputado de Democracia para Siempre adelantó que no acompañará la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/25), que habilita al Ejecutivo a contraer nueva deuda con el FMI durante la sesión que se lleva a cabo este miércoles.

“Consideramos que estamos frente a una triple irresponsabilidad una institucional una económica y una política”, enumeró Manes. En ese sentido ahondó en que “nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior. No hay margen para la interpretación ni tampoco hay margen para improvisar sobre este texto”.

“El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este parlamento con la información a la vista. Si queremos recuperar la confianza que es clave para la economía, y si queremos recuperar la confianza en las instituciones porque los países fracasan por el poco apego a las instituciones y a las normas, lo primero que tenemos que hacer es respetar las instituciones”, explicó.

Asimismo recalcó que “no podemos pedirle más sacrificios a la mayor parte de los argentinos sin explicarles con claridad qué rumbo tomará el país y aprovechamos para pedirle al señor presidente de la nación que mande el presupuesto nacional a este congreso”.

En cuanto a la irresponsabilidad económica, Manes considera que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina” y que no discuten “ordenar la macro,. pero que ”sin producción ni una política industrial moderna en el siglo XXI en una economía del conocimiento en la cuarta revolución industrial, no va a haber estabilidad sostenible".

“Hoy este gobierno ha montado un modelo financiero de corto plazo que con el afán de bajar la inflación que celebramos, está golpeando la economía real, está destruyendo los incentivos para que la Argentina exporte, está asfixiando la economía del conocimiento y está golpeando al campo, el motor de nuestra generación de divisas”, señaló.

Por último, en cuanto a la irresponsabilidad política dijo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis, el mundo está viendo que este país está profundamente dividido. Se ha cambiado el manual del populismo, pero no los métodos”. “Pasamos del estado militante al estado troll, de las fuerzas de choque piqueteras a la manipulación de los servicios de inteligencia, del relato del Estado omnipresente a la eliminación del Estado. Acá no es con Estado o sin estado, es que el Estado funcione”, dijo.

“Nada bueno sale de la oscuridad, ningún país se construye desde el rencor ni desde la imposición de un solo hombre, de un Mesías, la Argentina señor presidente Milei no necesita más fracturas. Si realmente usted quiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tráigalo acá, explíquelo envíe un proyecto de ley, permita el debate democrático y si es un buen acuerdo será aprobado con argumentos y no con patoterismo o imposiciones”, argumentó.

En el cierre, el diputado señaló: “No hay atajos para crecer, un acuerdo sin transparencias ni reglas claras es un mal acuerdo. Un país sin instituciones fuertes es un país que ahuyenta a los inversores y una economía sin producción y trabajo es un espejismo que tarde o temprano se desvanece como en los noventas, que explotó en el 2001. Nosotros queremos una Argentina que vuelva a generar riqueza no que administre pobreza, no que viva con los parches de siempre y el futuro de la Argentina no se decreta se construye”.